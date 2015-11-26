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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2015/11/27

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حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2015/11/27 حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج الجوزاء:
>على الصعيد المهنيّ:


>لا شىء يستمر على حالة ولذلك عليك أن تحاول التكيف مع منعطفات الواقع ومع التغييرات الطارئة والجذرية التى تحدث لك هذه الأيام.

علىى الصعيد العاطفيًّ:


>حان الوقت الآن لتبحث عن الشريك، وتختار من بين المحيطين بك، فلديك قدرة كبيرة وإيجابية على لفت انتباه من حولك من الفتيات، فحاول أن تثق فى ذلك وابحث عن إحياء المشاعر الرقيقة التى تنشر الحب والمرح فى أجواء حياتك.

على الصعيد الصحيًّ:


>بعض الأعراض التى تصيبك هذه الأيام غير مبشرة، ولذلك عليك توخى الحذر، واحرص على الذهاب إلى الطبيب فى أقرب وقت، للتأكد من عدم الإصابة بالأمراض والمشكلات المزعجة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:


>عليك الاستمرار فى السعى وراء أهدافك وأحلامك، لتحصل على ما تستحق فى النهاية ولا تقف عند التحولات التى ستطرأ عليك فى كثير من تفاصيل حياتك هذه الأيام.

 

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مصر 365

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