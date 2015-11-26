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حظك اليوم برج القوس الجمعة 2015/11/27

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حظك اليوم برج القوس الجمعة 2015/11/27 حظك اليوم برج القوس الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج القوس:

على الصعيد المهنى:

أنت من الأشخاص المجتهدين والمخلصين فى العمل ولكنك مغرور بعض الشىء، لذا لا تدع هذه الصفة السلبية تتملك منك وتسيطر عليك، حتى لا تخسر كل من هم حولك.

على الصعيد العاطفى:

لا تترك أعمالك ومشغولياتك تتملك منك، فتنشغل عن الحبيب وتصبح حياتكما أكثر فتورًا، فأنت تحتاج إلى التعامل معه بشكل جيّد، نظرًا لشعوره بإهمالك وعدم اهتمامك به.

على الصعيد الصحى:

لا تترك الكسل يتملك منك ويلهيك عن الحمية الغذائية التى أنت فى صدد بدأها فاحرص على اتخاذ القرار والبدء من الآن، فربما قد تشعر ببعض التعب والإرهاق فى البداية ولكنك سرعان ما ستتعود على النظام الحديد.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

ترى عالمة الأبراج وخبيرة الفلك الشهيرة ماجى فرح، أن مواليد برج القوس متهورة بعض الشىء، لذلك فهم بحاجة إلى وقت طويل للتفكير فى كل خطوة جديدة وفى أى قرار يتخذونه حتى لا يندموا فى الأمام.

 

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مصر 365

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