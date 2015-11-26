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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2015/11/27

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حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2015/11/27 حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2015/11/27

 

حظك اليوم لبرج السرطان:
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على الجانب المهنيًّ:


> سوف تحقق المزيد من التقدم فى الفترة المقبلة، فأنت تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمام مديرك فى العمل وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا.
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على الجانب العاطفيًّ:


>يبذل الحبيب هذه الأيام الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.
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على الجانب الصحيًّ:


>قد تعانى من بعض الآلام فى أسنانك، ولذلك احرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد أيضًا من صحة عظامك.
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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:


>هذه الفترة سوف تتفتح أمامك اليوم الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة وهذا سوف يساعدك على توسيع الآفاق المهنية.

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