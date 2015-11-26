حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج السرطان:
>
على الجانب المهنيًّ:
> سوف تحقق المزيد من التقدم فى الفترة المقبلة، فأنت تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمام مديرك فى العمل وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا.
>
على الجانب العاطفيًّ:
>يبذل الحبيب هذه الأيام الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.
>
على الجانب الصحيًّ:
>قد تعانى من بعض الآلام فى أسنانك، ولذلك احرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد أيضًا من صحة عظامك.
>
توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:
>هذه الفترة سوف تتفتح أمامك اليوم الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة وهذا سوف يساعدك على توسيع الآفاق المهنية.
>
موضوعات متعلقة
'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });
إعلان - Ads إعلان - Ads