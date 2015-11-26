حظك اليوم برج السرطان الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج السرطان:

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على الجانب المهنيًّ:

على الجانب العاطفيًّ:

على الجانب الصحيًّ:

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:



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> سوف تحقق المزيد من التقدم فى الفترة المقبلة، فأنت تسير فى الاتجاه الذى يثير اهتمام مديرك فى العمل وهذا الأمر سوف يزيد من ثقتك بنفسك كثيرًا.>يبذل الحبيب هذه الأيام الكثير من الجهد من أجل إسعادك ومنحك السعادة الحقيقية.>قد تعانى من بعض الآلام فى أسنانك، ولذلك احرص على تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم التى تزيد أيضًا من صحة عظامك.>هذه الفترة سوف تتفتح أمامك اليوم الكثير من الأبواب التى كانت مغلقة وهذا سوف يساعدك على توسيع الآفاق المهنية.

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