حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج الحوت:
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على الصعيد المهنى:
>تستطيع فى هذا الأسبوع تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب، إذا تشعر بازدياد النشاط والتحفيز الذى يساعدك على تحقيق المزيد من النجاح.
على الصعيد العاطفى:
>تقضى اليوم أجمل الفترات مع الحبيب فى نزهة نيلية خاصة تستعيد من خلالها أجواء الحب والعاطفة من جديد، فسوف تسعد كثيرًا بهذا الأمر.
على الصعيد الصحى:
> احذر من إهمال مواعيد تناول الدواء حتى تتمكن من التغلب على المرض والسيطرة على الأمور والحصول على استقرار الحالة الصحية.
توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:
>يرى الخبراء أنك سوف تجنى ثمار مجهودك فى العمل على مدار الفترة الماضية من خلال الحصول على مكافأة مالية عالية تستطيع من خلالها السفر لعده دول سياحية، أما عاطفيًّا سيشهد نهاية الشهر توتّرًا طفيفًا فى العلاقة مع الشريك.
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