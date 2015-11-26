حظك اليوم برج الحوت الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج الحوت:

على الصعيد المهنى:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

>تستطيع فى هذا الأسبوع تحقيق المزيد من الإنجازات والمكاسب، إذا تشعر بازدياد النشاط والتحفيز الذى يساعدك على تحقيق المزيد من النجاح.>تقضى اليوم أجمل الفترات مع الحبيب فى نزهة نيلية خاصة تستعيد من خلالها أجواء الحب والعاطفة من جديد، فسوف تسعد كثيرًا بهذا الأمر.> احذر من إهمال مواعيد تناول الدواء حتى تتمكن من التغلب على المرض والسيطرة على الأمور والحصول على استقرار الحالة الصحية.>يرى الخبراء أنك سوف تجنى ثمار مجهودك فى العمل على مدار الفترة الماضية من خلال الحصول على مكافأة مالية عالية تستطيع من خلالها السفر لعده دول سياحية، أما عاطفيًّا سيشهد نهاية الشهر توتّرًا طفيفًا فى العلاقة مع الشريك.