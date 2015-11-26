حظك اليوم برج الجدى الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج الجدى:

>

على الصعيد المهنى:

احرص على التركيز فى العمل بصورة أكبر هذه الأيام، فربما تجد من ينتظرون سقوطك فى أى لحظة، فلا تدع لهم الفرصة أن يرونك فى هذه الحالة.

على الصعيد العاطفى:

أعد التفكير فى الحبيب مرة أخرى واحذر من الانسياق وراء الأوهام وكلام بعض أصدقاء السوء عن الحبيب، فقد تجد أن الحبيب يفكر فى الحب وفى كيفية إنجاح علاقتكما.

على الصعيد الصحى:

حتى تتجنب الإرهاق والتعب عليك مراقبة حالتك الصحية ومنعها من التدهور حتى لا تجعل الوعكة التى تمر بها تسيطر على جسدك، فحاول الحفاظ على اقتناص فترات منتظمة من النوم.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>

>لديك مشاريع كثيرة فى رأسك تود إتمامها، ولذلك ربما تعانى من الصداع من كثرة التفكير، كما ستشهد هذه الفترة توتّرًا كبيرًا فى علاقتك مع أصدقائك والمحيطين بك بسبب تغير مزاجك، لذلك لا تبدأ فى الحوار مع من حولك غير بعد عدة أيام، لأن ذلك ربما يخسرك العديد منهم، فانتبه.