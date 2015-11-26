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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2015/11/27

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حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2015/11/27 حظك اليوم برج الحمل الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج الحمل:
>على الجانب المهنى:


> هذه الأيام تستطيع التخلص من عبء الديون الذى كان يطارك، إذا تتحسن ظروفك وأحوالك المالية، ما يساعدك على تسديد الديون التى تراكمت عليك.

على الجانب العاطفى:


>إذا كنت تبحث عن الاستقرار فى الحياة العاطفية؛ احرص على حسن اختيار الشريك حتى تتمكن من الاستمتاع بالحياة فى أجواء هادئة.

على الجانب الصحى:


>الرياضة تساعدك على اللياقة والتحسن فى الحالة الصحية بشكل أكثر ولذلك احرص على الجرى أو المشى ربع ساعة يوميًا.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:


>هذه الأيام تبدأ فى بعض المشروعات التجارية الجديدة بعد الأرباح التى حصلت عليها الأسبوع الماضى، كما ستقابل اليوم شخصًا لم تره منذ فترة على سبيل المفاجأة وهذا الأمر يعد من المفاجآت السارة بالنسبة لك.
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مصر 365

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