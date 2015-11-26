حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج الدلو:

على الصعيد العاطفى:

على الصعيد الصحى:

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

>على الصعيد المهنى:>هذه الأيام سيدفعك الحظ إلى تحقيق المزيد من الأحلام، فسوف تقوم اليوم بإتمام بعض الصفقات التى تساعدك على تحسين أمورك المادية التى كنت تتمناها.>علاقتك بالحبيب فى حال من الفتور هذه الأيام، فإهمالك له وعدم اهتمامك به، سيصيبه بحالة من الملل التى تؤثر سلبيًّا على العلاقة بينكما.>الأكلات الدسمة والجاهزة قد تسبب لك بعض المشكلات والأمراض، لذلك يمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.>واستمر فى التركيز على أهدافك التى تسعى إليها، وحاول تجاهل الأشخاص الذين يحبطونك ويحقدون على إنجازاتك، فأنت من الأشخاص الناجحين والراغبين فى الوصول إلى القمة، والمؤهلين لذلك بالفعل.