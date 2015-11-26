حظك اليوم برج الدلو الجمعة 2015/11/27

حظك اليوم لبرج الدلو:
>على الصعيد المهنى:
>هذه الأيام سيدفعك الحظ إلى تحقيق المزيد من الأحلام، فسوف تقوم اليوم بإتمام بعض الصفقات التى تساعدك على تحسين أمورك المادية التى كنت تتمناها.
على الصعيد العاطفى:
>علاقتك بالحبيب فى حال من الفتور هذه الأيام، فإهمالك له وعدم اهتمامك به، سيصيبه بحالة من الملل التى تؤثر سلبيًّا على العلاقة بينكما.
على الصعيد الصحى:
>الأكلات الدسمة والجاهزة قد تسبب لك بعض المشكلات والأمراض، لذلك يمكنك استبدالها بالفواكه الطازجة.
توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:
>واستمر فى التركيز على أهدافك التى تسعى إليها، وحاول تجاهل الأشخاص الذين يحبطونك ويحقدون على إنجازاتك، فأنت من الأشخاص الناجحين والراغبين فى الوصول إلى القمة، والمؤهلين لذلك بالفعل.
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