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بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة طبيب بيطرى بالشرقية 5 ديسمبر

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بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة طبيب بيطرى بالشرقية 5 ديسمبر بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة طبيب بيطرى بالشرقية 5 ديسمبر
أعلنت مديرية الطب البيطرى بالشرقية، بإشراف الدكتور أشرف توفيق مدير المديرية تحديد يوم السبت 5 ديسمبر المقبل حتى يوم الجمعة الموافق 11 من الشهر ذاته لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة طبيب بيطرى.

وقال الدكتور فتحى عبد العال، مدير المكتب الفنى لوكيل وزارة الزراعة بالشرقية، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن الامتحان مخصص للذين أدوا امتحان التحريرى الذى عقد قبل أسبوعين فقط، وأنه تم اختيار مبنى مديرية التنظيم والإدارة لإجراء المقابلات الشخصية، وتم ترتيب المتقدمين فى لجان بحسب أرقام الجلوس، لافتا إلى أن الوظيفة مقرر لها 3 اختبارت هم "تحريرى" الذى أجرى فى 17 نوفمبر مقابل 40 درجة، ثم المقابلة الشخصية المنتظرة مقابل 40 درجة أخرى، ثم اختبار اللغة والكمبيوتر مقابل 20 درجة ليصبح مجموع الاختبارات 100 درجة.

يذكر أن الهئية العامة للخدمات البيطرية سبق وأعلنت حاجتها لعدد 2156 طبيبا بيطريا بمختلف المحافظات، وجاءت حصة الشرقية منهم 250 وظيفية، لافتا إلى أن عدد المتقدمين من أبناء الشرقية وصل إلى 2084 بيطريا.

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