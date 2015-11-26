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القبض على محفظ قرآن لانتمائه لجماعة الإخوان وتحريضه على العنف بأسوان

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القبض على محفظ قرآن لانتمائه لجماعة الإخوان وتحريضه على العنف بأسوان القبض على محفظ قرآن لانتمائه لجماعة الإخوان وتحريضه على العنف بأسوان
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، القبض على محفظ قران لتورطه فى أعمال تحريض على العنف بسبب اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان.

تلقى اللواء عمر ناصر، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز دراو يفيد بضبط "منتصر.م.ح" 40 سنة، يعمل محفظ قرآن، ومقيم دائرة مركز دراو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.
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