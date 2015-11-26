"بقال" بعد تصويره مهندسا عاريا لابتزازه :"ملقتش فى الفيزا إلا 15 جنيه"

أعترف "ع . ن . م" 23 سنة صاحب سوبر ماركت بتدبير واقعة استدراج مهندس لتصويره عاريا بمدينة دمنهور وأكد أنه اتفق مع زوجته وجارته على تدبير الحادثة.

وقال:" فى يوم الواقعة انتظرت دخول الضحية عندى جارتى وبعد دخوله بدقائق دخلت عليهم وهما بيرقصوا وضربت جارتى بالقلم وتظاهرت إنها أختى واتصلت بصديقى " ا . م . ا " 23 سنة سائق هارب وأخبرته أنى ضبط حرامى".

وأضاف المتهم :"قام صديقى بنقل الضحية لشقتى وأرغمه على خلع ملابسه وقمت أنا بتصويره عاريا تماما تحت تهديد سكينة المطبخ على سريرى، وأحضرنا جارتى وصورناها فى أحضان الضحية على سريرى، ولم يكتفى صديقى بكده إنما أرغمه على أنه يوقع على 4 إيصالات أمانة بالإكراه ، وأخدنا منه الفيزا بتاعته وتحصلنا على الرقم السرى ولقينا فيها 15 جنيه بس" .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18307 لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة.