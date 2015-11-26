أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

جوازات الشرقية تطلق حملة توعية من العمالة الهاربة

Google+ Print
جوازات الشرقية تطلق حملة توعية من العمالة الهاربة جوازات الشرقية تطلق حملة توعية من العمالة الهاربة
598973461193.jpg

الحملة الأمنية مستمرة لمتابعة العمالة المخالفة

القطيف - منير النمر

    أطلقت جوازات المنطقة الشرقية تنبيها للمواطنين والمقيمين؛ بأن التعليمات والأنظمة تفرض عقوبات تشمل الغرامة والتشهير والسجن عند نقلهم او تشغيلهم او إيوائهم الوافدين المبلغ عن تغيبهم "هروب"، مشددة على عدم تقديم اي وسيلة مساعده لهم حفظا لحقوق الآخرين وأمن الوطن.وأطلقت الجوازات حملة توعية بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية.. وذكر مواطنون ل"الرياض" بأن أسوأ تعاقد عمل يكون مع العمالة الهاربة التي لا تقيم أي وزن لأي قانون، وبخاصة أنها مطاردة من قبل القانون الذي يحضر عليها العمل خارج نطاق الرقابة، مشددين على أن ذلك يترك المجال مفتوحا لها لكي تغش وترتكب أعمالا قد تصل لمستوى الجرائم المتعمدة التي لا تظهر في معظم الأحيان آثارها إلا بعد انتهاء العمل بأشهر وربما أعوام، وقال عبدالمطلب المزين معلم: "إن من المهم أن نرى الكثير من الحملات التي تقوم بها الجوازات ضد العمالة الهاربة، مشيرا إلى أن مجال البناء يعد من أخطر المجالات، وسبق وأن انهارت مبان بعد بنائها في مدينة صفوى وفي مناطق أخرى في المنطقة الشرقية.

إلى ذلك شهدت محافظات في المنطقة الشرقية حملات تفتيش قادت إلى إلقاء القبض على عمال غير نظاميين، كما تم منح مخالفات على من يستحق، وشهدت محافظة القطيف حملات تفتيش عدة على عدة مناطق شملت سوق السمك وسوق الخضار المركزيين بالمحافظة، وتم إلقاء القبض على عدد من العمال المخالفين لأنظمة العمل والعمال.

'; jQuery(this).parent('.img_title').after(dev); }// end 200 ) { jQuery(this).after(''); jQuery(this).click(function() { //alert( "Handler for .click() called." ); //jQuery(this).css('max-width','none'); //jQuery(this).attr('id','fancybox1'); src = jQuery(this).attr('src'); title = jQuery(this).attr('title'); if( !title ) title = ''; //dev = '

X

'; dev = ''+ src +'
>'+title; //dev = 'xx'; jQuery.fancybox({ content: dev }); });// end click } }); jQuery("a#fancybox1").fancybox({ 'titleShow' : true, 'transitionIn' : 'elastic', 'transitionOut' : 'elastic', 'easingIn' : 'easeOutBack', 'easingOut' : 'easeInBack', 'titlePosition' : 'over' //'titlePosition' : 'inside' }); }); // end jquery

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية