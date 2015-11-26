جوازات الشرقية تطلق حملة توعية من العمالة الهاربة

القطيف - منير النمر

أطلقت جوازات المنطقة الشرقية تنبيها للمواطنين والمقيمين؛ بأن التعليمات والأنظمة تفرض عقوبات تشمل الغرامة والتشهير والسجن عند نقلهم او تشغيلهم او إيوائهم الوافدين المبلغ عن تغيبهم "هروب"، مشددة على عدم تقديم اي وسيلة مساعده لهم حفظا لحقوق الآخرين وأمن الوطن.وأطلقت الجوازات حملة توعية بالتعاون مع ادارة العلاقات العامة والإعلام بأمانة المنطقة الشرقية.. وذكر مواطنون ل"الرياض" بأن أسوأ تعاقد عمل يكون مع العمالة الهاربة التي لا تقيم أي وزن لأي قانون، وبخاصة أنها مطاردة من قبل القانون الذي يحضر عليها العمل خارج نطاق الرقابة، مشددين على أن ذلك يترك المجال مفتوحا لها لكي تغش وترتكب أعمالا قد تصل لمستوى الجرائم المتعمدة التي لا تظهر في معظم الأحيان آثارها إلا بعد انتهاء العمل بأشهر وربما أعوام، وقال عبدالمطلب المزين معلم: "إن من المهم أن نرى الكثير من الحملات التي تقوم بها الجوازات ضد العمالة الهاربة، مشيرا إلى أن مجال البناء يعد من أخطر المجالات، وسبق وأن انهارت مبان بعد بنائها في مدينة صفوى وفي مناطق أخرى في المنطقة الشرقية.

إلى ذلك شهدت محافظات في المنطقة الشرقية حملات تفتيش قادت إلى إلقاء القبض على عمال غير نظاميين، كما تم منح مخالفات على من يستحق، وشهدت محافظة القطيف حملات تفتيش عدة على عدة مناطق شملت سوق السمك وسوق الخضار المركزيين بالمحافظة، وتم إلقاء القبض على عدد من العمال المخالفين لأنظمة العمل والعمال.