أخبار عاجلة

أبو الغيط يعود من جولة أوروبية- عربية -
ده كلام - سعد الصغير يرد على "كنت بتكره باباك ليه" ويسرد قصة "تهديد" زميله في المدرسة الإبتدائية -
ده كلام - سعد الصغير يغني " اصحى الصبح بدري " وسالي : واد يا سعد اصحى يلا -
الأزهر الشريف يدين عملية الدهس في العاصمة السويدية ستوكهولم -
زحام شديد على بوابات دريم بارك للاحتفال بيوم اليتيم -
بالصور.. حفل زفاف جماعي لـ 5 عرائس ضمن احتفالات "يوم اليتيم" بالأقصر -
الشرطة السويدية: اعتقال رجل مشتبه به في هجوم ستوكهولم -
"المرصد السوري": انطلاق طائرات عسكرية من المطار الذي ضربته واشنطن اليوم -
عرض «ابن الريح وقطة بسبع أرواح» في ثان أيام مهرجان شباب الجنوب -
إحالة 24 موظفا وعاملا بـ«أوقاف المنيا» للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

طوارئ مستشفى الملك سلمان يستقبل ٢٧٨ حالة منها عشر حرجة

Google+ Print
طوارئ مستشفى الملك سلمان يستقبل ٢٧٨ حالة منها عشر حرجة طوارئ مستشفى الملك سلمان يستقبل ٢٧٨ حالة منها عشر حرجة

    استقبل مستشفى الملك سلمان بالرياض ٢٧٨ حالة ربو منها عشر حالات حرجة تم التعامل معها بشكل إيجابي من الذين اصيبوا بحالات اختناق التي تحدث بعد هطول الامطار وذلك بسبب ضيق التنفس وتطور الحالة لدى المرضى المصابين بالربو.

وقال مدير مستشفى الملك سلمان د. علي العمري إنه بسبب الأجواء التي تشهدها مدينة الرياض اليومين الماضين، تم رفع جاهزية جميع أقسام الطوارئ بالمستشفى لاستقبال الحالات الطارئة من مرضى الجهاز التنفسي، مبيناً أن تلك الحالات تتضاعف بشكل لافت في هذه الأوقات بسبب التغييرات الجوية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية