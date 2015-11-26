طوارئ مستشفى الملك سلمان يستقبل ٢٧٨ حالة منها عشر حرجة

استقبل مستشفى الملك سلمان بالرياض ٢٧٨ حالة ربو منها عشر حالات حرجة تم التعامل معها بشكل إيجابي من الذين اصيبوا بحالات اختناق التي تحدث بعد هطول الامطار وذلك بسبب ضيق التنفس وتطور الحالة لدى المرضى المصابين بالربو.

وقال مدير مستشفى الملك سلمان د. علي العمري إنه بسبب الأجواء التي تشهدها مدينة الرياض اليومين الماضين، تم رفع جاهزية جميع أقسام الطوارئ بالمستشفى لاستقبال الحالات الطارئة من مرضى الجهاز التنفسي، مبيناً أن تلك الحالات تتضاعف بشكل لافت في هذه الأوقات بسبب التغييرات الجوية.