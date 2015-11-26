معهد الإدارة ينفذ ثلاث حلقات تطبيقية في الرياض والدمام

ينفذ معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع ثلاث حلقات تطبيقية في كل من المركز الرئيسي بالرياض، وفرع المعهد النسائي بالرياض، وفرع المعهد بالمنطقة الشرقية، ويشارك بها عدد من القيادات الإدارية في الأجهزة الحكومية المختلفة، وتستمر مدة كل حلقة ثلاثة أيام، وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه الحلقات تهدف إلى تنمية وتطوير العمل الإداري في مختلف القطاعات من خلال رفع المستوى العلمي والعملي للمشاركين، بما يمكنهم من التغلب على المشكلات الإدارية التي تواجههم، إضافة إلى إثراء معلوماتهم وإلمامهم بما استجد في المجال الإداري. ففي المركز الرئيس ينفذ المعهد حلقة "الأعمال المالية في الأجهزة الحكومية"، وفي فرع المعهد بالمنطقة الشرقية، تنفذ حلقة "تنمية مهارات التطوير الإداري". وفي مركز إعداد القادة بفرع المعهد النسائي بالرياض، تنفذ حلقة "إدارة الاجتماعات". وتقدم موضوعات كل حلقة من تلك الحلقات من خلال أساليب تدريب متنوعة كالمحاضرات القصيرة وتشكيل مجموعات العمل، والحالات الدراسية، وإجراء التمرينات والمباريات، وتمثيل الأدوار، ومشاهدة الأفلام التدريبية.