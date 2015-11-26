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فيضان سد الصفرات

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فيضان سد الصفرات فيضان سد الصفرات
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جريان وادي البلاد

الرياض - حمد الجمهور

    هطلت أمطارٌ غزيرةٌ اليومين الماضيين على مركز الصفرات (120 كيلو شمال الرياض) لم تشهدها المنطقة من عدة سنوات سالت على إثرها الأودية والشعاب بضواحي الصفرات وكامل المنطقة التابعة لها منها وادي الحسيان ووادي البلاد. وقد ساهم استمرار هطول الأمطار الغزيرة في جريان جميع الاودية الكبيرة، بالإضافة إلى فيضان سد الصفرات البالغ ارتفاعه 8 أمتار والذي تم بناؤه قبل 30 عاما، حيث انتعشت الاراضي بمياه الامطار المحيطة مما سيكون له كبير الأثر والمردود الإيجابي للمنطقة والمزارع المجاورة.

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