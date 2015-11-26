مدير هيئة الأركان الباكستانية يثمّن دور جامعة نايف في مكافحة الإرهاب

استقبل د. جمعان رشيد بن رقوش رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الامنية بمكتبه بمقر الجامعة أمس الفريق نجيب الله خان مدير هيئة الأركان المشتركة في جمهورية باكستان، حيث قُدم للضيف الزائر شرح عن مهام الجامعة ومناشطها وإنجازاتها في مختلف مجالات الأمن على الصعيد الإقليمي والدولي.

وشاهد مدير هيئة الأركان المشتركة الباكستاني فيلماً وثائقياً عن كليات الجامعة ومراكزها العلمية، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين عليها عن المناشط التي تنفذها لتطوير الأجهزة الأمنية وتزويدها بأحدث المستجدات في مجال العلوم الأمنية سعياً نحو رفع كفاءة منتسبيها لمواجهة متطلبات العصر.

وعبر الفريق خان عن تقديره للجامعة لإتاحة فرصة الاطلاع عن كثب على هذه المؤسسة العلمية الرائدة في مجالها، وثمّن الدور الكبير الذي تقوم به الجامعة في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وذلك من خلال علاقات الجامعة الدولية المتطورة مع المنظمات ذات العلاقة بمجال تخصصها ومنظمات الأمم المتحدة.