مدير الأمن العام يكرم ثلاثة من أمن جازان لتميزهم

جازان - علي المدخلي

كرم مدير الأمن العام الفريق عثمان المحرج ضابطين وفردا من منسوبي شرطة محافظة بيش بمنطقة جازان وذلك نظير جهودهم المتميزة في احدى القضايا المهمة وهم:النقيب جابر محمد الاحمري والملازم أول نبيل محمد الشهراني والعريف محمد مبقش سلطان مقدما لهم مكافأة مالية سلمها لهم نيابة عنه مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر الدويسي طالبا منهم بذل المزيد من العطاء والجهد لاسيما وأن ولاة الأمر وقيادة الأمن العام لايألون جهدا في مكافأة رجال الأمن المجتهدين. من جانبهم اعتبر المكرمون هذا التكريم وساما على صدورهم مؤكدين في الوقت ذاته أن ماقاموا به يعد من واجباتهم ولن يتوانوا في تقديم حياتهم في خدمة هذا الوطن وقيادته الرشيدة.