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د. العمر: ملتقى توظيف المعوقين دليل على اهتمام الدولة

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د. العمر: ملتقى توظيف المعوقين دليل على اهتمام الدولة د. العمر: ملتقى توظيف المعوقين دليل على اهتمام الدولة

    رفع مدير جامعة الملك سعود د. بدران العمر شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين على رعايته الملتقى الوطني الثاني لتوظيف ذوي الإعاقة "وظيفتي أمان" الذي سينطلق 13 ديسمبر المقبل في قاعة الأمير سلطان بالفيصلية، وتنظمه الجمعية بالشراكة مع جامعة الملك سعود ممثلاً في نادي المسؤولية الاجتماعية.

وأكد أن اهتمام سموه نابع من الاهتمام الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- لهذه الفئة الغالية على قلوبنا ونحن نسير على خطاه ونهجه في رسم الخطط والبرامج ومن أهمها الملتقى الوطني الثاني لتوظيف ذوي الإعاقة الذي جاء مكملاً لنجاح الملتقى الأول الذي حظي بالدعم والاهتمام من قبل المسؤولين في هذا الوطن المعطاء.

وبين أن البرامج المجتمعية أحد أهم الاساسات التي قامت عليها الجامعة وتسعى لتأدية واجبها من خلالها تجاه المجتمع بجميع فئاته خاصة ذوي الإعاقة.

وأكد العمر أن الجامعة بالشراكة مع جمعية الأطفال المعوقين ستقدم في المعرض ما يناسب هذه الفئة من الوظائف التي ستكون عونا بعد الله لحياة مستقرة وعيش كريم

ولا تألو الجامعة جهداً في تقديم خدماتها وخبراتها وإمكانيتها لخدمة وطننا الغالي وكل من يعيش على أرضه.

وأوضح أن الملتقى الوطني الأول لتوظيف ذوي الإعاقة استفاد منه أكثر من 600 معوق ورصد بيانات أكثر من ألفي آخرين وتم تكوين لجنة تهدف إلى متابعة توظيفهم والمساعدة في توفير بيئة وظيفيه لهم، كما أن الجامعة اطلقت هذا العام جائزة للقطاع الخاص في خدمة المعوقين لزيادة التنافس في توظيفهم وخدمتهم. ودعا جميع القطاعات للاستفادة من هذا الملتقى لتتضافر الجهود في خدمة هذه الفئة الغالية على الجميع.

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