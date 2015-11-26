تحديد الإستراتيجية والمقترحات والبدائل للمعالجة.. والرفع بها للمقام السامي

حوّل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المنطقة جلسة مجلس المنطقة الثانية من الدورة الرابعة للعام المالي 1436/1437ه المنعقدة ظهر أمس من جلسة عادية إلى جلسة طارئة استمع خلالها إلى إفادة مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم وأمين المنطقة ومدير عام المياه ومدير مرور

جولة ميدانية لسموه للشخوص على المواقع المتأثرة بالأمطار في بريدة

منطقة القصيم ومدير كهرباء القصيم عن تداعيات السيول والأمطار التي هطلت على منطقة القصيم وآثارها وعن الخطط العاجلة للتخفيف من تبعاتها وأي إجراءات احترازية يجب اتخاذها في مثل هذه الظروف.. وشدد سموه على ضرورة تكاتف الجميع والتنسيق المتبادل بين كافة القطاعات الحكومية ومضاعفة الجهود للعمل على حماية الأرواح والممتلكات وتقديم العون والمساعدة للمتضررين جراء السيول التي شهدتها مدينة بريدة. عقب ذلك حوّل سموه باقي الجلسة إلى جولة ميدانية برفقة أعضاء مجلس المنطقة للشخوص على المواقع التي تأثرت جراء هطول الأمطار التي بمدينة بريدة، ووجه الجهات المختصة كافة بالتنسيق ومباشرة الأعمال الإسعافية والحلول السريعة لعلاج الكثير من الحالات بشكل فوري ومن ثم عاد سموه إلى مقر الإمارة لمناقشة ما تم رصده ميدانياً وبالمواقع الأكثر تأثراً، حيث تم تحديد المشاكل والإستراتيجية والمقترحات والبدائل للمعالجة وسيتم الرفع بها للمقام السامي بتقرير مفصل عن ما تم عمله خلال هذه الجلسة الطارئة.

إخلاء أكثر من 1200 شخص وإيواء وإسكان (90) عائلة

وبين سمو أمير منطقة القصيم أنه تم إخلاء أكثر من 1200 شخص من عدة أحياء متفرقة بمدينة بريدة وإيواء وإسكان (90) عائلة بعدد (653) فرداً ولا يزال الإيواء مستمراً حسب الحاجة، لافتاً سموه إلى تشكيل لجان لحصر الأضرار الناجمة عن الأمطار، مؤكداً عدم وجود أضرار بشرية (وفيات وإصابات) ولله الحمد.. وقد أوضح سموه أنه تم خلال الجولة الوقوف على العديد من المواقع توقف محطة السيول بطريق الملك عبدالعزيز وتوقف محطة السيول بحي الشماس وتوقف محطة السيول بحي العجيبة وتعطل العمل في المقر الرئيسي للمديرية العامة للمياه بالمنطقة وتوقف أجهزة التصريف لعدم استيعاب مياه الأمطار وتضرر سور مستشفى الملك فهد التخصصي الجنوبي وتضرر سكن الممرضات بالمستشفى كذلك تعطل ثمانية خطوط رئيسية للكهرباء. لافتاً سموه إلى أنه تم إعادة ستة خطوط للعمل وتجمع المياه بالدائري الشمالي وتم ضخ المياه عن طريق المضخات وتم فتح الطريق. مشيراً سموه إلى أنه تم إغلاق صناعية السليم بسبب كثرة المياه وتجمعها ولازالت مغلقة وجارٍ عمل سحب المياه من الصناعية بالإضافة إلى وجود تسرب مياه في مبنى تعليم القصيم القسم النسائي وفي مبنى الإدارة العامة للتعليم يوجد تسرب للمياه وقد تم السيطرة عليه، ودخول المياه لمبنى المحكمة العامة داخل البدروم ولمبنى مصلحة الزكاة والدخل بالقصيم وسقوط سور المقبرة القديمة ببريدة.