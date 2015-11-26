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ورشة عمل للمنسقين الإعلاميين بلجان الانتخابات البلدية

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ورشة عمل للمنسقين الإعلاميين بلجان الانتخابات البلدية ورشة عمل للمنسقين الإعلاميين بلجان الانتخابات البلدية

    عقدت في مقر وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض ورشة العمل الثانية للمنسقين الإعلاميين باللجان المحلية لانتخابات أعضاء المجالس البلدية بأمانات المناطق والمحافظات على مستوي المملكة.

واستعرضت الورشة مناقشة مراحل ووسائل تنفيذ الخطة الإعلامية ليوم الاقتراع المحدد له يوم السبت 1/3/1437ه وتوعية الجمهور المستهدف بأهمية المشاركة في الانتخابات واختيار المرشح المناسب لعضوية المجالس البلدية.

كما تناولت الورشة أهداف الخطة الإعلامية والإعلانية وعناصرها وآلياتها التنفيذية وخاصة ما يتعلق بالإعلانات الخارجية وضرورة توحيد الهوية الإعلانية للانتخابات لضمان الحضور الإعلامي والتوعية بأهمية مشاركة الناخبين والناخبات في اختيار ممثليهم في المجالس البلدية كما استعرضت الورشة التعريف بآليات التعامل مع ممثلي وسائل الإعلام المختلفة المحلية منها والأجنبية وسبل توفير كافة التسهيلات داخل المراكز الإعلامية التابعة للجان المحلية التي تساعد الصحفيين على التغطية الإعلامية لهذا الحدث الهام، وقد شارك في الورشة عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإعلام والعلاقات العامة والإعلام الجديد.

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