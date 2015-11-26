بريدة: السيول تداهم المنازل.. وقنوات التصريف عاجزة

أخلت فرق الدفاع المدني 1000 شخص من مساكنهم ومقار عملهم، وأمنت إيواء 349 تضررت منازلهم من السيول التي داهمتهم جراء تواصل هطول الأمطار الغزيرة من مساء الثلاثاء وحتى أمس الأربعاء. وبلغت الأمطار (77 مل) حسب ما ورد من فرع وزارة المياه بالمنطقة، وهذه كمية كبيرة لا تستطيع قنوات تصريف المياه استيعابها بسهولة.

وتابع صاحب السمو الملكي الأمير د. فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة الأعمال الميدانية وحالات الإنقاذ والإخلاء والإيواء التي نفذتها فرق الدفاع المدني بمدينة بريدة من خلال جولات سموه الميدانية على بعض الشوارع والمواقع المتضررة بمدينة بريدة.

وتكرر سيناريو حالة غرق حي الإسكان شمال بريدة وشارع الملك عبدالعزيز للمرة الثانية بعد أكثر من سبع سنوات.

والتقطت عدسة "الرياض" حالات غرق المركبات في شارع الملك عبدالعزيز وسط بريدة، وحالات انقاذ، وسقوط عدد من الأشجار، وجريان المياه من داخل المنازل، وسقوط بعض الجدران، واقتحام المياه مقبرة الموطأ بأكملها، وإغلاق بعض الشوارع، وحالات شفت المياه من مناطق تجمعها، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في عمليات الإنقاذ والمساندة، وعدد من الآليات من محافظات القصيم والمقاولين للمساهمة في دعم أمانة المنطقة لعلاج تجمعات الأمطار.

وقد تلقى مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة بريدة (3000) بلاغ تم التعامل معها وفق متطلبات الموقف، ونتج عن هطول الأمطار أضرار مادية في السيارات والمحلات التجارية والمساكن حيث تطلب الموقف إخلاء أكثر من (1000 شخص) وإيواء (349) شخصاً وهم بصحة جيدة، علماً بأنه لم يحصل أي إصابات أو وفيات.

وتركزت تجمعات المياه في أحياء (الإسكان، والمنار، والروضة، وغنّامة، وحي الشماس، وجميعانة، والشقة) كما استدعت إجراءات السلامة إخلاء ثلاثة مباني بمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة يسكنها (297) ممرضة، وبناء على ما يقتضيه الموقف فقد تم عقد اجتماع اللجنة الفورية للدفاع المدني برئاسة اللواء د. علي العتيبي مدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم.

كما تم دعم الموقف بفرق إنقاذ وغوص وقوة بشرية من الضباط والأفراد والآليات من إدارات ومراكز الدفاع المدني بالمنطقة. وأكدت الإدارة جاهزية الدفاع المدني لمباشرة الحالات، مشيدة بتعاون الجهات الحكومية والخاصة التي عملت مع الدفاع المدني جنباً إلى جنب، وطالبت المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الخطر.

بدوره، ذكر المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم أنه هطلت على مدينة بريدة أمطار غزيرة جداً بلغت (140 ملم) على مدى 36 ساعة الماضية، وبات عدد من المواقع داخل المدينة في موقف حرج، الأمر الذي يتطلب من الجميع الالتزام بتعليمات الدفاع المدني.

وأوضح أن خطة الطوارئ بالأمانة تعمل بشكل مكثف جداً منذ بداية الحالة المطرية في مواقع تجمعات مياه الأمطار الحرجة داخل الأحياء والطرق الرئيسية، موضحاً بأن كافة معدات الأمانة والمقاولين، بالإضافة إلى عدد كبير من معدات بلديات المنطقة تعمل في الميدان مع كافة الكوادر الفنية وبشكل مكثف، وإدارة الموقف الحالي من غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة بمشاركة كافة القيادات العليا بالأمانة وبتنسيق متواصل مع الجهات المختصة كالدفاع المدني والكهرباء والمرور ومديرية المياه. وأكد المركز الإعلامي أن عمليات معالجة المواقع الحرجة وخطة الطوارئ متواصلة خلال الأيام المقبلة.