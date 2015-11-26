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اليوم.. تسليم تقرير لجنة الرئاسة حول أوراق "مرسى" بقضية "التخابر مع قطر"

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اليوم.. تسليم تقرير لجنة الرئاسة حول أوراق "مرسى" بقضية "التخابر مع قطر" اليوم.. تسليم تقرير لجنة الرئاسة حول أوراق "مرسى" بقضية "التخابر مع قطر"
تستلم الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان،خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر"، اليوم الخميس ، التقرير الخاص باللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص الأوراق المضبوطة بحوزة المتهمين.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.


>- تأجيل محاكمة مرسى و10 آخرين فى قضية التخابر مع قطر لـ26 نوفمبر

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