خادم الحرمين يؤكد على وحدة العمل الخليجي المشترك

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في الاجتماع التاسع للمجالس بالمملكة.

وفي بداية الاستقبال نقل رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة، لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، فيما حملهم الملك المفدى نقل تحياته وتقديره للقادة.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين برؤساء المجالس الخليجية في بلدهم المملكة، متمنياً لهم التوفيق في اجتماعاتهم الدورية، بما يعزز وحدة العمل الخليجي المشترك على جميع المستويات، لاسيما في مجال العمل البرلماني.

من جانبهم، أبدى رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون سعادتهم بلقاء خادم الحرمين الشريفين، وشكرهم على ما وجدوه في المملكة من حفاوة استقبال وكرم ضيافة، مؤكدين حرصهم على توثيق التعاون والتنسيق بين المجالس الخليجية في جميع المجالات وكذلك توثيق العلاقات الخارجية مع المجموعات البرلمانية الدولية الفاعلة تحقيقاً لأهداف مجلس التعاون.

حضر الاستقبال رئيس مجلس الشورى الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

من جانب آخر، استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في مكتبه بقصر اليمامة أمس الرئيس التنفيذي مؤسس المنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب.

وتم خلال الاستقبال بحث أوجه التعاون بين المملكة والمنتدى، وأبرز الموضوعات الاقتصادية العالمية التي سيتم بحثها خلال المنتدى هذا العام.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء د. مساعد بن محمد العيبان، ووزير المالية د. إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير الثقافة والإعلام د. عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومدير إدارة منطقة الشرق الأوسط في المنتدى الاقتصادي العالمي ميريك دوسك.