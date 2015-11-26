«التشريعية الخليجية» تشدد على مواجهة الأطماع الإقليمية

شدد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الخليجية على أهمية العمل المشترك لمواجهة أطماع الدول الإقليمية داعين إلى تبني استراتيجية إعلامية تشرح حقيقة الأوضاع للمنظمات الحقوقية، وأكدوا في دورتهم التاسعة التي عقدت في الرياض أمس أن المنطقة تعاني من ظروف بالغة الخطورة بسبب محاولات النيل من الأمن والاستقرار، كما أيدوا قرار

الوقوف صفاً واحداً أمام تهديد أي دولة في المجلس.. وإشادة ببسالة أجهزتها الأمنية

عاصفة الحزم وإعادة الأمل لإعادة الشرعية في اليمن والقضاء على الإرهاب، واختاروا موضوع مكافحة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية ليكون الموضوع الخليجي المشترك للعام المقبل.

كما أصدر رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون بياناً يدين الأعمال الإرهابية التي تستهدف بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عبروا فيه عن شجبهم واستنكارهم لكل ما من شأنه المساس بأمن وسيادة دول المجلس، مؤكدين وقوفهم صفاً واحداً أمام أي تهديد يمس أي دولة عضو في المجلس، كما اشادوا بتضحيات وبسالة الأجهزة الأمنية

آل الشيخ: ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات يدفع إلى سرعة المعالجة لتعزيز الأمن والاستقرار

واحترافيتها العالية في أداء واجباتها نحو الوطن، واعلنوا تضامنهم الكامل مع هذه الدول فيما تتخذه من إجراءات تستهدف مواجهة الإرهاب والقضاء عليه، مؤكدين أن هذه الأعمال الإجرامية لن تنال من عزيمة دول مجلس التعاون مجتمعة في بذل الجهود من اجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

واستعرض رؤساء المجالس التشريعية في بداية اجتماعهم التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري الثامن، كما اطلعوا على الموجز المقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2015 وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف والغايات المنشودة.

واتخذ رؤساء الشورى والنواب والوطني والأمة الخليجية عدداً من القرارات بشأن المواضع المدرجة على جدول أعمال اجتماعهم ومن أهمها إضافة إلى اختيار الموضوع الخليجي المشترك للعام المقبل تكليف اللجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي بدراسة القوانين الأنظمة الاسترشادية الموحدة للوكالات التجارية والشركات التجارية، والقواعد الموحدة لتشجيع قيام المشروعات الصناعية الخليجية بدول المجلس، كما اعتمد الرؤساء خطة عمل اللجنة البرلمانية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلماني الأوربي للعام المقبل، والموافقة من حيث المبدأ على التعاون مع برلمانات دول اميركا اللاتينية، وأكدوا على أهمية تفعيل الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية لتحقيق الاستفادة المرجوة من إنشائها.

وفي ختام اجتماعهم رفع رؤساء المجالس التشريعية برقيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي عهده الأمين ولولي ولي العهد لاستضافة المملكة لهذا الاجتماع وعلى ما أحيطوا به من حفاوة الاستقبال وكم الضيافة وطيب الإقامة وحسن الاعداد والتنظيم مما ساهمت جميعها في تأمين نجاح هذا الاجتماع وخروجه بقرارات ونتائج إيجابية تعزز آفاق التعاون المشترك بين المجالس التشريعية في الدول الأعضاء.

من جهته قال د. عبدالله آل الشيخ رئيس مجلس الشورى في المملكة ان ما تشهده الساحة الفلسطينية وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات وانتهاكات، وما وقع في اليمن من سلب للشرعية وإثارة للفتنة والفوضى، وما يجري في سورية والعراق وكذا ما يقع من أحداث إرهابية في مواقع مختلفة في منطقتنا والعالم، تدفع الدبلوماسية البرلمانية إلى العمل على سرعة المعالجة من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المحيط الإقليمي والدولي، وأضاف: "نقدر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصهم وجهودهم في تطوير دولهم وتنميتها ونصرة قضايا الأمة والدفاع عنها".

وأشاد آل الشيخ بدور مجلس التعاون الخليجي نحو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها، وتوثيق الروابط بين شعوبها، وقال" تأتي اجتماعاتنا الدورية لتعزيز الجهود في دعم أواصر التعاون والتنسيق من خلال مجالسنا من أجل الوصول إلى ما يصبو إليه قادتنا وشعوبنا، من رفعة ونماء ومحافظة على ما تنعم به دولنا من أمن واستقرار بفضل الله تعالى".

وأشار رئيس مجلس النواب البحريني أحمد إبراهيم الملا إلى استهداف أمن دول المجلس وقال "لقد كان قرار عاصفة الحزم قراراً حكيماً لدعم الشرعية في اليمن"، وأضاف بأن الإرهاب أحد الأخطار التي يواجهها العالم أجمع اليوم، وتواجهه دول الخليج وقال"الإرهاب أصبح أداة تستخدمها بعض الدول في المنطقة لتحقيق مآربها وأهدافها التوسعية " مؤكداً أن البحرين لن تعيقها التدخلات الخارجية وتواصل مسيرة العمل والإنجاز والتنمية والبناء وتعزيز الوحدة الوطنية ودولة المؤسسات والقانون ومستمرة في الإصلاح بكل أشكاله وحريصة على دعم الديمقراطية في ظل عمق خليجي استراتيجي، كما أنها تدعو إلى بناء استراتيجية إعلامية موحدة للتعامل مع المنظمات الحقوقية، وقال أن هناك تحديات اقتصادية توجه المنطقة وأصبحت تلقي بظلالها على مجلس التعاون وعلينا بذل المزيد من الخطوات والإجراءات المشتركة التي تعزز المتحقق من الإنجازات الاقتصادية.

وطالب رئيس مجلس الشورى القطري، رئيس الدورة الثامنة محمد بن مبارك الخليفي بحماية المكتسبات والمنجزات الوطنية الخليجية مشيراً إلى ان المنطقة الخليجية تعاني من ظروف اقتصادية صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط، وأضاف بأن ظاهرة الإرهاب تتطلب أن يتصدى لها الجميع بكافة أشكالها وصورها، وبذل الجهود لاستئصالها وتجفيف منابعها، وأكد ان الاجتماع التاسع يأتي وسط ظروف تتطلب مواصلة الجهود للمحافظة على مقدرات ومكتسبات دول الخليج وشعوبها.

وأكدت رئيسة المجلس الوطني الإماراتي أمل القبيسي على أن مقتضيات المرحلة الراهنة والتحديات المتعاظمة وطموحات قادة وملوك دول الخليج العربية تزيد من أهمية هذا الاجتماع وقراراته، وقالت" نؤكد تجديد الولاء للقيادة في عمليات عاصفة الحزم التي تقودها القوات المشتركة في اليمن لتعزيز الشرعية ومكافحة الإرهاب " وأضافت بأنها تتشرف بالمشاركة للمرة الأولى في أعمال الدورة التاسعة، وذلك بعد انتخابها مؤخراً رئيساً للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي.