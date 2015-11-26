14 ألف سفينة عبرت القناة خلال عشرة أشهر بحمولة 83414 ألف طن

قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحى للقناة شهد عبور 14614 سفينة خلال العشرة أشهر الماضية بداية من يناير وحتى أكتوبر الماضى ، بحمولة قدرها 83414 ألف طن بزيادة قدرها 2,9% فى أعداد السفن، و4,3% في الحمولات، كما أرتفع معدل العبور إلى 48,1 سفينة خلال العشرة شهور الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى والتى وصلت إلى 46,7 سفينة.

وكشفت تقارير ملاحية صادرة عن هيئة قناة السويس أن المجرى الملاحي للقناة شهد عبور 3555 ناقلة بترول خلال العشرة شهور الماضية بحمولة قدرها 145971 ألف طن مقارنة بعبور 3350 ناقلة بترول في نفس الفترة من العام الماضي بحمولة قدرها 135425 ألف طن.

وعبرت 560 سفينة غاز طبيعى فى العشرة شهور الماضية بحمولة قدرها 61039 الف طن مقارنة بالعام الماضى والذى عبرت فيه 507 سفينة غاز بحمولة 55404 الف طن.

وأشارت التقارير إلى عبور 2452 سفينة بضائع صب بحمولة قدرها 87278 ألف طن مقارنة بالعام الماضي، والذي عبرت فيه 2463 سفينة بضائع صب بحمولة قدرها 87434 ألف طن، كما عبرت ناقلة واحدة مشتركة فى العشرة شهور الماضية بحمولة قدره 61 الف طن مقارنة بعبور ناقلتين مشتركتين بحمولة قدرها 324 ألف طن.

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