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شاهدة على اعتداء ضابط على سائق للإبراشى:"قاله هتعتذر ولا تذكرة البودرة اهى"

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شاهدة على اعتداء ضابط على سائق للإبراشى:"قاله هتعتذر ولا تذكرة البودرة اهى" شاهدة على اعتداء ضابط على سائق للإبراشى:"قاله هتعتذر ولا تذكرة البودرة اهى"
قالت سماح محمد، إحدى شهود العيان على واقعة اعتداء ضابط شرطة على سائق أتوبيس مدارس على خلفية أسبقية المرور، إن الضابط اعتدى على السائق دون سبب منطقى أو أخلاقى، مؤكدة أن الضابط هدد السائق بتلفيق قضية مخدرات فى حالة عدم اعتذاره، قائلا:" "هتعتذر ولا تذكرة البودرة أهى" .

وأضافت سماح محمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى وائل الابراشى فى برنامج "العاشرة مساء" المذاع على قناة دريم، أن الضابط كان يسير بسيارته دون أن يعلق أى أرقام عليها، موضحة أن سائق أتوبيس المدارس عندما حاول العودة للخلف لاستكمال توصيل الأطفال إلى مدارسهم فما كان من الضابط إلا أن قام بالنزول من سيارته واعتدى على السائق بالضرب المبرح، فضلا عن سبه بأبشع الالفاظ أمام الجميع.

من جانبه أكد اللواء ابو بكر عبد الكريم، أن وزارة الداخلية أحالت الضابط إلى التحقيق الداخلى بالوزارة، فضلا عن تحقيق النيابة العامة التى تباشر التحقيق فى القضية، مؤكدا أن الداخلية تتعامل بمنتهى الشفافية مع الجميع ولن تتستر على أى مخالفات، مؤكدا أن الوزارة ستتصدى لأى تجاوزات من قبل رجال الشرطة.

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مصر 365