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طلاب الثانوية الأزهرية يتظاهرون اليوم أمام مشيخة الأزهر

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طلاب الثانوية الأزهرية يتظاهرون اليوم أمام مشيخة الأزهر طلاب الثانوية الأزهرية يتظاهرون اليوم أمام مشيخة الأزهر
استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "صحافة المواطن"، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، وتوثيقها بالصور والفيديو، أرسل أحد القراء رسالة أكد فيها اعتزام عدد من طلبة الثانوية الأزهرية التظاهر صباح اليوم الخميس أمام مشيخة الأزهر للمطالبة بتطبيق قرار شيخ الأزهر الأمام أحمد الطيب رقم 84 على دفعة 2014-2015، بدلا من تطبيقه على دفعة 2016-2017، وينص القرار على امتحان طلبة الثانوية الازهرية الراسبين فى المواد التى رسبوا فيها فقط.

شاركونا فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع بإرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة، لنشرها بالموقع والجريدة المطبوعة، ليتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء، وذلك عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل فيس بوك، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.


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