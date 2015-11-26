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الشرق القطرية: فضيحة.. انهيار مشروعات تكلفت مليارات أمام أمطار عادية

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الشرق القطرية: فضيحة.. انهيار مشروعات تكلفت مليارات أمام أمطار عادية الشرق القطرية: فضيحة.. انهيار مشروعات تكلفت مليارات أمام أمطار عادية
قال رئيس تحرير صحيفة الشرق القطرية، جابر الحرمى، إن ما حدث فى الدوحة انهيار المشاريع التى أنفق عليها المليارات وانهارت نتيجة سقوط الأمطار بمثابة الفضيحة، مؤكدًا أن المليارات التى أنفقت على هذه المشاريع والمبانى والبنى التحتية، اكتشفنا اليوم أنها قد دفنت وذهبت أدراج الرياح.

وأكد رئيس تحرير الشرق القطرية إحالة خمس شركات - منفذة للمشاريع التى كشفت عيوبها للأمطار - لجهات التحقيق ومن ثمَّ للنيابة العامة، واصفًا العيوب التى كشفتها أمطار تُعد عادية، ولم تستمر أكثر من 150 دقيقة لا يمكن وصفها بأقل من "الفضيحة".

وأوضح، أن مشاريع تم إنفاق عليها المليارات ويتم تشييدها على مدار سنوات انهارت أمام أمطار عادية، وتضاعف الموازنة المخصصة لتلك المشروعات لتصل لنحو 17 مليار دولار، وسنوات من الانتظار، ثم تكون هذه النتيجة.

وأوضح، أن حجم الأموال التى تنفق لإنجاز المشروعات فى البلاد تتجاوز 100 مليار، وهو ما يتطلب فرض رقابة مشددة، مؤكدًا أن المشروعات التى تنفذ بالبلاد تُعد الأعلى لمثيلاتها فى العالم، مطالبًا بالبدء بمرحلة جديدة من المحاسبة والمراقبة والتقييم والإجراءات الرادعة للمخالفين بكل صرامة وجدية.
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