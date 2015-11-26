بتتخن ومش عارف السبب..7 عادات خاطئة تسبب زيادة الوزن

السمنة من أكثر الأمراض المنتشرة والتى تتسبب فى تعرض الشخص المصاب بأضرار كثيرة على صحة الشخص، ولها العديد من الأسباب المؤدية للوصول لهذا الوزن.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، أن الشخص المصاب بالسمنة قد يتعرض للعديد من المضاعفات فى الصحة، ومنها مشاكل العظام وخاصة الظهر، والسكر والكولسترول والقلب.

ويتابع، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بالسمنة ومن أهمها العادات الخاطئة، ومنها:

>1- الإسراف فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون كالمقليات، والأطعمة السريعة وطهى الأطعمة بكميات كبيرة من الزيت والسمن.

>2- الإكثار من وضع الملح أثناء الطهى، وهذا يتسبب فى اختزان نسبة كبيرة منها فى الجسم ويزيد فى الوزن.

>3- أثبتت العديد من الدراسات أن تناول الطعام فى وقت متأخر من الليل، يتسبب فى زيادة الوزن بشكل كبير.

>4- عدم تناول إحدى الوجبات الأساسية، يتسبب فى اختزان الدهون وعدم حرقها.

>5- الإسراف فى تناول الطعام بشكل عشوائى من دون الانتباه إلى الكمية التى تؤكل.

>6- شرب العصائر الطبيعية الغنية بالسكر بكميات كبيرة.

>7- عدم ممارسة الرياضة.