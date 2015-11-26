بالصور.. أمطار غزيرة وفيضانات تعيق الحركة فى قطر والسعودية

>شهدت مناطق عدة فى قطر والسعودية تساقط أمطار غزيرة الأربعاء، ما تسبب بوفاة شخص فى المملكة، وفيضانات فى الطرق وعرقلة حركة السير، و اقفال مدارس ومؤسسات عدة.

ومنذ ليل الثلاثاء، تساقطت فى قطر كميات من الامطار تفوق كمية المتساقطات التى تسجل عادة على مدار السنة، ما ادى إلى اقفال مراكز تسوق ومدارس ومؤسسات عدة، بينها السفارة الاميركية فى الدوحة.

وهطلت الامطار دون توقف طوال الليل فى الدوحة، ما جعل الطرق والشوارع تفيض بالمياه، وأعاق حركة السير بشكل كبير.

وأعلنت هيئة الارصاد الجوية ان كمية الامطار بلغت 80 ملم، علما انه بحسب ارقام البنك الدولى، يتساقط فى قطر ما معدله 74 ملم سنويا.

وتداول مستخدمون على مواقع التواصل ان تسربا للمياه حصل فى محطة للركاب فى مطار حمد الدولى الذى افتتح العام الماضى بكلفة 17 مليار دولار، واكدت السلطات ان حركة الملاحة الجوية لم تتأثر بالطقس.