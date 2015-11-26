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أهالى رشيد يطالبون بإقامة نقطة شرطة بوسط المدينة للحد من الجرائم

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أهالى رشيد يطالبون بإقامة نقطة شرطة بوسط المدينة للحد من الجرائم أهالى رشيد يطالبون بإقامة نقطة شرطة بوسط المدينة للحد من الجرائم
شهدت مدينة رشيد بالبحيرة حالة من الغضب الشديد بين الأهالى لعدم تأمين الأجهزة الأمنية منطقة المدارس بوسط المدينة بشكل كاف، ما يؤدى إلى ارتفاع معدل الجرائم بشكل لافت، خاصة التحرش بالطالبات بعد انتهاء أوقات الدراسة.

طالب أهالى مدينة رشيد بالبحيرة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة بتكثيف الخدمات الأمنية لمنطقة المدارس بوسط المدينة، حيث تشهد تلك المنطقة ارتفاع معدل الجرائم بشكل لافت، خاصة التحرش بالطالبات، والدفع بسيارات الانتشار السريع لمواجهة أى إخلال بالأمن، وكذلك إقامة نقطة شرطة بوسط المدينة التى تضم منطقة المدارس ومجلس المدينة ومتحف رشيد القومى وغيرها من المؤسسات الحيوية.

وقال "أحمد السمرى" منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين برشيد إن هناك فراغا أمنيا واضحا بمنطقة وسط المدينة نظرا لنقل مركز الشرطة إلى مدخل المدينة، مضيفا أن حجم الحوادث الجنائية قد ارتفع بشكل ملحوظ فى هذه المنطقة، وآخرها محاولة أحد الأشخاص خطف طفلة بالقرب من مدرسة النور الابتدائية، وقام الأهالى بالإمساك به والاتصال بالنجدة التى لم تعيرهم اهتماما، فلم يجدوا مفرا إلا توثيق الجانى بالحبال واقتياده إلى مركز الشرطة الذى يبعد عن مكان الواقعة بمسافة عدة كيلومترات.

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مصر 365