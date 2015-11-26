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المرور يضبط 563 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى

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المرور يضبط 563 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى المرور يضبط 563 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى بالقاهرة الكبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مجدى عز الدين، مساعد الوزير للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بالقاهرة الكبرى بمديرية أمن "القاهرة، الجيزة، القليوبية" عدة حملات خلال أمس على الطرق الرئيسية، ومطالع ومنازل الكبارى.

وأسفرت جهود تلك الحملات، عن ضبط 563 مخالفة مرورية متنوعة، منها رصد 134 مخالفة مرورية بمحور 26 يوليو والطريق الدائرى بكامل نطاقه، وضبطت 133 مخالفة مرورية بالقاهرة، 45 مخالفة مرورية بالجيزة، 251 مخالفة مرورية بالقليوبية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع، لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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مصر 365