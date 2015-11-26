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اليوم.. نظر معارضة صاحب قناة crt على حكم حبسه فى قضية شيكات بدون رصيد

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اليوم.. نظر معارضة صاحب قناة crt على حكم حبسه فى قضية شيكات بدون رصيد اليوم.. نظر معارضة صاحب قناة crt على حكم حبسه فى قضية شيكات بدون رصيد
تنظر محكمة جنح الساحل، اليوم الخميس، معارضة الإعلامى أحمد سعيد رئيس قناة crt، على حكم حبسه 3 سنوات مع الشغل فى واقعة اتهامه بتدوين شيك بدون رصيد.

يذكر أن محكمة جنح الساحل، قضت بحبس الإعلامى أحمد سعيد، رئيس قناة crt لمدة 3 سنوات مع الشغل فى القضية رقم 12970، لاتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد.

كان تلقى قسم شرطة الساحل بلاغًا ضد "أحمد سعيد" صاحب قناة crt لتحريره شيكات بدون رصيد إلى أحد المستثمرين العرب، بعد أن اتفق معه على إنشاء شركة وطلب من المستثمر مبلغًا ماليًا حرر على إثره الشيك، الذى اتضح فيما بعد أنه بدون رصيد، فقرر المستثمر اللجوء إلى القضاء وحصل على الحكم.

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