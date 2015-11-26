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ضبط مصنع سلع غذائية غير مرخص و بداخله 5 طن لحوم و دواجن فاسدة بالجيزة

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ضبط مصنع سلع غذائية غير مرخص و بداخله 5 طن لحوم و دواجن فاسدة بالجيزة ضبط مصنع سلع غذائية غير مرخص و بداخله 5 طن لحوم و دواجن فاسدة بالجيزة
نجح ضباط شرطة والتجارة بالجيزة فى القبض على صاحب مصنع غير مرخص للسلع الغذائية و بداخله 5 طن لحوم و دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى .

تلقت شرطة التموين بالجيزة معلومات تفيد بقيام صاحب مصنع لانتاج و تصنيع السلع الغذائية و بحوزته كميات كبيرة من اللحوم والدواجن و السجق و البسطرمة غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتضر بصحة المواطنين.

وقامت مجموعة عمل من ضباط الإدارة اليوم الاربعاء، بمداهمة المحل ، و تم ضبط مالكه وبداخل المحل 5,400 طن سلع غذائية " سجق – بسطرمة – دهون حيوانية – لحوم مجمدة – مفروم دواجن" غير صالحة للإستهلاك الآدمى .

و قدمت اللجان المرافقة للمأمورية تقريرا فنيا يفيد بان المضبوطات غير صالحة للاستخدام لوجود شوائب عديدة بمواصفاتها من حيث اللون و الرائحة و تم اعدام كافة المضبوطات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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مصر 365

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