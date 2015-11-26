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تفاصيل سقوط أمينى مخازن وزارة التربية والتعليم لبيع الكتب المدرسية للمكتبات

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تفاصيل سقوط أمينى مخازن وزارة التربية والتعليم لبيع الكتب المدرسية للمكتبات تفاصيل سقوط أمينى مخازن وزارة التربية والتعليم لبيع الكتب المدرسية للمكتبات
نجحت الأجهزة الأمنية، فى كشف ملابسات واقعة انتشار عملية بيع الكتب التعليمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، داخل المكتبات الخاصة، والذى تبين من خلال التحريات أن أمينى عهدة مخازن الوزارة وراء اختلاس الكتب من العهدة الخاصة بهما وتسريبها لاصحاب المكتبات الخاصة، فتم ضبطهما داخل مخازن الوزارة،واعترفا بتسريب الكتب، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تفاصيل تلك الواقعة بدأت مع تلقى الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية، شكوى من قبل وزارة التربية والتعليم، بشأن تضررها من انتشار ظاهرة بيع كتب الوزارة التعليمية داخل المكتبات الخاصة، وعلى الفور وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بتشكيل فريق بحث باشراف اللواء محمود العشيرى مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة لشرطة ، لسرعة كشف ملابسات الواقعة.

ومن خلال الحملات الأمنية لرجال شرطة التموين تم خلالها ضبط العديد من اصحاب المكتبات الخاصة لقيامهم بعرض وبيع الكتب المدرسية المقصور بيعها على المراحل التعليمية المختلفة بوزارة التربية والتعليم والمحظور تداولها وبيعها والتعامل عليها بعرضها للبيع الا من خلال الوزارة التى تقوم بتوزيعها على الطلبة فى المدارس.

وأكدت التحريات أن وراء انتشار الكتب داخل المكتبات الخاصة هما كلا من "توفيق ج ت " 51 سنة، أمين عهدة بمخازن وزارة التربية والتعليم، ومقيم فى الطالبية بالهرم، و" ناصر إ غ " 45 سنة، أمين عهدة بمخازن وزارة التربية والتعليم، ومقيم السيدة زينب بالقاهرة، وأنهما وراء تسريب الكتب من مخازن الوزارة وبيعها لاصحاب المكتبات.

وعلى الفور تم استهدافهم فى مأمورية أمنية وضبطهما بمخازن وزارة التربية والتعليم الكائنة فى شارع فيصل، بالجيزة، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باختلاس العهدة الخاصة بهما من الكتب المدرسية وبيعها لاصحاب المكتبات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق معهما.

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مصر 365

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