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ضبط عاطل سرق محل هواتف بالمنيا وإعادة مسروقات قيمتها 250 ألف جنيه

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ضبط عاطل سرق محل هواتف بالمنيا وإعادة مسروقات قيمتها 250 ألف جنيه ضبط عاطل سرق محل هواتف بالمنيا وإعادة مسروقات قيمتها 250 ألف جنيه
تمكنت مباحث المنيا فى استجابة فورية لبلاغ صاحب محل هواتف محمولة بسرقة محتويات المحل الخاص به، فى تحديد وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات التى تصل قيمتها إلى 250 ألف جنيه.

كان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا قد تلقى إخطاراً من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى بالمديرية، بتلقيه بلاغا من هشام طلعت محمد 36 سنة صاحب متجر لبيع الهواتف المحمولة، وكروت الشحن بطريق سكة تلة بمدينة المنيا، بسرقة محتويات المحل والاستيلاء على كميات كبيرة من الهواتف المحمولة وكروت الشحن المتنوعة ومبالغ مالية كبيرة، ولم يتهم أحدًا بسرقتها، وذلك عن طريق نقب الجدار الخلفى للمتجر.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة كشف غموض الواقعة، وبإجراء التحريات وورد معلومات إلى ضباط البحث الجنائى بقسم المنيا بقيام "فؤاد.هـ.ص" 23 سنة عاطل، بارتكاب وقائع سرقات المتاجر بدائرة القسم ويتخذ من السرقة وسيلة لكسب الأموال والسابق اتهامه فى 15 قضية متنوعة.

تم القبض على المتهم واعترف بارتكابه الواقعة وقيامه بسرقة المتجر عن طريق نقبه وسرقة محتوياته، وأرشد عن 58 هاتفا محمولا و7450 كارت شحن مختلف الأنواع، ومبلغ 62 ألفًا و630 جنيهًا، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة فى السرقة.

وبعرض المسروقات على المجنى عليه تعرف عليها وقرر أنها تخصه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

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مصر 365