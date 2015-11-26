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القبض على 6 هاربين من أحكام بينهم 3 محكوم عليهم بالمؤبد فى حملات بالقاهرة

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القبض على 6 هاربين من أحكام بينهم 3 محكوم عليهم بالمؤبد فى حملات بالقاهرة القبض على 6 هاربين من أحكام بينهم 3 محكوم عليهم بالمؤبد فى حملات بالقاهرة
تمكن النقيب محمد جعفر معاون مباحث قسم شرطة السلام أول من ضبط "محمد.م.ع"، 33 سنة، عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة المرج والمحكوم عليه فى القضية رقم 4670/884 لسنة 2014م السلام أول "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

كما تمكن النقيب كريم مجدى عبد العزيز معاون مباحث قسم شرطة الأميرية من ضبط "أحمد.ع.ش"، 31 سنة، عامل ومقيم دائرة قسم شرطة الزيتون، والمحكوم عليه فى القضية رقم 4183/1569 لسنة 2014م الأميرية "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

ونجح النقيب مينا مجدى الضابط بإدارة تأمين الطرق والمنافذ "نظام"، والمعين بالقول الأمنى 120 لاسلكى، وبصحبته رقيب بحث محمود عبد المغنى من ضبط "مدبولى.م.م"، 31 سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة الحدائق، والمحكوم عليه فى القضية رقم 53053 لسنة 2014م الخصوص قليوبية "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد .

كما تمكن النقيب أيمن عبد الحافظ معاون مباحث قسم شرطة بولاق، من ضبط "تامر.م.ى"، 34 سنة، عاطل ومقيم دائرة القسم والمحكوم عليه فى القضية رقم 6499/2064 لسنة 2011م بولاق "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات .

وتمكن النقيب حسن هشام معاون مباحث قسم شرطة القديمة، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط "سمير.ا.م"، 29 سنة، عامل، ومقيم دائرة القسم، والمحكوم عليه فى القضية رقم 13146/4701 لسنة 2014م مصر القديمة "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن 7 سنوات.

ونجح النقيب محمود جمال الدين ضابط مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعين بالقول الأمنى 142 لاسلكى، فى ضبط "محمد.ع.م"، 31 سنة عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول، والمحكوم عليه فى القضيتين أرقام 2013 لسنة 2009م السلام "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن 5 سنوات، و22120 لسنة 2009م السلام "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن 3 سنوات .

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