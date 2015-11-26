معركة ساخنة بين مرشحى الإعادة على مقعدى العريش

تشهد معركة انتخابات الإعادة فى دائرة العريش أجواء غير مسبوقة بين 4 متنافسين على مقعدين.

وتعود أسباب التنافس الشرس بين المرشحين الأربعة نتيجة وجود اثنين من المرشحين من أبناء عائلات العريش وهما المرشح الدكتور حسام رفاعى من عائلة الكاشف بالعريش والمرشح رحمى بكير من عائلة أبو بكير، ومرشحين من أبناء محافظات الصعيد المقيمين بالعريش وهما المرشح حمادة سمبل والمرشح عادل زناتى.

وأعلن عدد من أنصار المرشحين الخاسرين فى الجولة الأولى اصطفافهم خلف مرشحى عائلات العريش، فى حين أكد من يقيمون فى العريش من أبناء المحافظات أنهم لن يدعو فرصة الحصول على مقعد البرلمان تفوتهم هذه المرة، وأنهم سيجمعون على مرشح من بينهم ومرشح آخر من أبناء عائلات العريش.

ولم يعلن رموز قبيلة الفواخرية وعائلات أولاد سليمان موقفهم من دعم المرشحين بشكل علنى، بعد أن خرج أبناؤها المرشحون من السباق الانتخابى.



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