استبعاد مدير مدرسة نعيم عبد الشهيد بعد إغلاق الباب بالجنازير على تلميذة

قرر عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، استبعاد مدير مدرسة نعيم عبد الشهيد الابتدائية بمركز جرجا بعد إغلاق باب المدرسة على التلميذة أمنية السيد على بالجنازير، عقب انتهاء اليوم الدراسى، كما قرر إحالة المشرف بالمدرسة والعامل ومسئول الأمن إلى التحقيق وإحالتهم إلى الشئون القانونية.إعلان - Ads إعلان - Ads
كانت تلميذة فى الصف الأول الابتدائى قد أغلق عليها باب المدرسة بالجنازير عقب انتهاء اليوم الدراسى وظلت محبوسة تصرخ حتى تم إنقاذها على يد العامل، الذى قام بفتح باب المدرسة وإخراجها.