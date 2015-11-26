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استبعاد مدير مدرسة نعيم عبد الشهيد بعد إغلاق الباب بالجنازير على تلميذة

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استبعاد مدير مدرسة نعيم عبد الشهيد بعد إغلاق الباب بالجنازير على تلميذة استبعاد مدير مدرسة نعيم عبد الشهيد بعد إغلاق الباب بالجنازير على تلميذة
قرر عبد الجواد عبد العال وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، استبعاد مدير مدرسة نعيم عبد الشهيد الابتدائية بمركز جرجا بعد إغلاق باب المدرسة على التلميذة أمنية السيد على بالجنازير، عقب انتهاء اليوم الدراسى، كما قرر إحالة المشرف بالمدرسة والعامل ومسئول الأمن إلى التحقيق وإحالتهم إلى الشئون القانونية.

كانت تلميذة فى الصف الأول الابتدائى قد أغلق عليها باب المدرسة بالجنازير عقب انتهاء اليوم الدراسى وظلت محبوسة تصرخ حتى تم إنقاذها على يد العامل، الذى قام بفتح باب المدرسة وإخراجها.

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مصر 365