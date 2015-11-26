نظرة إلى خزانة كلوي كارداشيان لملابس الرياضة

نظراً لولعها بالرياضة، خصّصت النجمة Khloe Kardashian غرفة لملابسها الرياضية في منزلها الواقع في "لوس انجلس"، ولم تتردد في فتح باب هذه الغرفة أمام معجبيها، لتشاركهم جانباً من خصوصياتها.

"سيدتي. نت" يرافق القارئات، في جولة داخل خزانة كاردشيان الرياضية...

تمتدّ الغرفة/الخزانة المخصصة لحفظ ملابس الرياضة ومعدات التدريب، على مساحة 14 متراً مربعاً، وتبدو منظمة، وتتصف بالأناقة. هناك، ثمة رفوف قابلة للسحب ومصطفة على الجدار، فضلاً عن وجود ثلاجة صغيرة مليئة بعبوات المياه الباردة. من جانب الملابس، فهي تتوزع بطريقة تدعو للثناء، إذ أن السراويل معلّقة بشكل يسمح لها بالتهوئة اللازمة، فيما تعرض الأحذية الرياضية الملوّنة ذات العلامات التجارية الشهيرة لا سيما "نايكي"، على الرفوف الممتدة على شكل حرف "إل" باللغة اللاتينية L.

مصباحان لا يشبهان سواهما

من جهة أخرى، يغطي جلد الغزال الطبيعي الرف المحمي بواجهة من الزجاج الشفاف، ويحفظ عصابات الرأس والمعصم والنظارات وعلاقات الشعر. ولم تهمل النجمة عامل الإنارة، إذ استعانت بوحدات إضاءة "الليد" لتضيء دواخل الأدراج لتبدو طريقة العرض لافتة!

الجدير بالذكر أن الخزانة تحوي ما يقرب من 78 زوجاً من السراويل، ونحو 81 بلوزة، و90 زوجاً من الأحذية الرياضية، فضلاً عن عديد من "الاكسسوارات". ومن الواضح أن النجمة تفضل اللون الأسود؛ نظراً لإطلالاتها العديدة باللون الأسود في الصالات الرياضية!

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