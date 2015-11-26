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#ليلة_الأبطال - مفارقة.. سان جيرمان ينتظر 14 عاما ليسجل من ركلة حرة

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#ليلة_الأبطال - مفارقة.. سان جيرمان ينتظر 14 عاما ليسجل من ركلة حرة #ليلة_الأبطال - مفارقة.. سان جيرمان ينتظر 14 عاما ليسجل من ركلة حرة

تمكن فريق باريس سان جيرمان من الفوز على نظيره مالمو السويدي بخمسة أهداف مقابل لاشيء ضمن دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة تأهل الفريق الباريسي لدور الستة عشر بعد احتلاله المركز الثاني برصيد 10 نقاط خلف المتصدر ريال مدريد الذي يحتل صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

وشهدت هذه المباراة تسجيل صانع ألعاب باريس سان جيرمان لوكاس مورا هدفًا رائعًا من ركلة حرة مباشرة ليصبح ثاني لاعب في تاريخ النادي الفرنسي الذي يسجل من ركلة حرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ويعود أول هدف من ركلة حرة مباشرة لباريس سان جيرمان في دوري الأبطال لعام 2001 حين أحرز لوران روبير هدفًا في شباك ميلان الإيطالي.

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