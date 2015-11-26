نهيان بن مبارك: التعليم يتصدر أولويات القيادة الرشيدة

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، أن التعليم يأتي في صدارة أولويات الأجندة الوطنية لقيادتنا الرشيدة، التي تؤمن بأن التعليم هو العمود الفقري الذي ترتكز عليه نهضة الوطن وازدهاره. وشهد معاليه أمس، احتفالات مدارس الإمارات الوطنية في أبوظبي، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والأربعين، تحت شعار «وطني عائلتي»، وذلك في نادي ضباط القوات المسلحة.

وحضر الحفل معالي أحمد محمد الحميري، الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، واللواء الركن عيسى سيف المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، ومحمد سالم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بمجلس أبوظبي للتعليم، وحمد الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التعليم الخاص وضمان الجودة بمجلس أبوظبي للتعليم، وخلود القاسمي مديرة إدارة المناهج بوزارة التربية والتعليم، والدكتور عبد الله مغربي بوزارة شؤون الرئاسة، والدكتور كينيث فيدرا مدير عام مدارس الإمارات الوطنية، وأعضاء مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، وعدد من القيادات التنفيذية في مختلف الدوائر الحكومية والمحلية والمؤسسات الخاصة وأولياء الأمور.

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك، أهمية هذا الاحتفال، كونه ترجم عدداً من معاني وقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة من جانب طلاب وطالبات مدارس الإمارات الوطنية، مشيراً إلى أن هذه المدارس، وبتوجيهات من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تقدم نموذجاً حديثاً لتعليم يواكب عصر المعرفة، ويعزز الهوية الوطنية لدى الطالب، بما يجعله فخوراً بانتمائه لوطنه وقيادته الرشيدة وحضارته العربية.

وأثنى معاليه على المشروعات الطلابية التي تم عرضها خلال الاحتفال، وقال إنها أظهرت قدرات الطلبة على الإبداع والابتكار في مجالات متنوعة، وعكست رؤية متقدمة لما ينبغي أن يقوم به كل طالب وطالبة، في دفع مسيرة التنمية الوطنية في الدولة، تحت رعاية قيادتنا الرشيدة.

وعي وطني

من جانبه، أكد معالي أحمد محمد الحميري رئيس مجلس إدارة مدارس الإمارات الوطنية، أن هذا الحفل يعبر عن الوعي الوطني الكبير الذي يحمله طلاب وطالبات مدارس الإمارات الوطنية في قلوبهم، كما يعكس فخرهم بما تحقق من منجزات تنموية في جميع المجالات، مشيراً إلى أن مدارس الإمارات الوطنية، تركز في استراتيجيتها التعليمية على غرس منظومة متكاملة لقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة في نفوس الطلبة، من خلال هذه الفعاليات التي تتيح من خلالها المدارس الفرصة للطلاب والطالبات، لإبراز إبداعاتهم العلمية والأدبية، التي يجسدون فيها القيم الوطنية.

وقال كينيث فيدرا مدير عام مدارس الإمارات الوطنية، إن احتفالات المدارس بالعيد الوطني، تأتي في إطار تنفيذ سياسة المسؤولية الوطنية للمدارس، ودعماً لمنهاج التربية الوطنية والاجتماعية واللغة العربية، الذي يهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية.

وأشار إلى أن المدارس تعاونت مع عدد من المبدعين الإماراتيين لإنجاز فقرات الحفل، وخاصة «أوبريت فخر الإمارات»، ما يعكس التفاعل المجتمعي والثقافي بين المدارس والحراك الثقافي في الإمارات، ويتيح الفرصة للطلاب والطالبات لاكتساب خبرات ثقافية نوعية.

أحداث وطنية

وألقى الطالب مبارك بن نهيان آل نهيان رئيس المجلس الطلابي، كلمة نيابة عن طلاب وطالبات المدارس، رفع فيها أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادتنا الرشيدة، وقال إنه في هذا اليوم، نستذكر بكل فخر، الدور التاريخي للوالد المؤسس، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي دشن نموذجاً فريداً لنهضة حضارية نفاخر بها الأمم.

وأشار إلى أن احتفالات الدولة باليوم الوطني الرابع والأربعين، تواكب هذا العام أحداثاً وطنية عظيمة، حيث تحتفي الدولة بيوم الشهيد، والذي نقف فيه جميعاً إجلالاً وامتناناً لتضحيات شهداء الوطن الأبرار، الذين قدموا أرواحهم فداء للحق والواجب، وبالأمس، يعيش الوطن فرحة كبيرة باستقبال جنوده البواسل من أبناء الدفعة الأولى، الذين سجلوا نصراً مبيناً في اليمن الشقيق، وودعنا الدفعة الثانية التي تحمل الراية دفاعاً عن الشرعية ونصرة للمظلومين، وحفاظاً على استقرار المنطقة.

وقال مبارك بن نهيان في هذه المناسبة، يتشرف طلاب وطالبات مدارس الإمارات الوطنية بترجمة توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في أن تكون مدارس الإمارات الوطنية حاضنة للإبداع والقيم الوطنية التي تعزز الانتماء والولاء للوطن وقيادته الرشيدة، حيث قدموا أوبريتاً وطنياً بعنوان «فخر الإمارات»، هدية لإبطال قواتنا المسلحة البواسل.