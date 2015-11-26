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مختبر وبوابة إلكترونية للابتكار في «العمل»

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مختبر وبوابة إلكترونية للابتكار في «العمل» مختبر وبوابة إلكترونية للابتكار في «العمل»

افتتح معالي صقر بن غباش وزير العمل أمس في ديوان الوزارة «مختبر الابتكار» ودشن البوابة الإلكترونية للابتكار وذلك ضمن فعاليات أسبوع الابتكار التي تنظمها الوزارة. وأكد معالي غباش حرص الوزارة على تبني الأفكار الإيجابية والمقترحات والمبادرات الخلاقة للموظفين في جميع مستوياتهم الوظيفية وتمكينهم للمشاركة الفاعلة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة بما يلبي تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة وما يتعلق بالابتكار.

دعم

وأوضح أن المختبر والبوابة الإلكترونية للابتكار من شأنهما تقديم الدعم لأصحاب المقترحات والأفكار ذات الحلول الإبداعية الابتكارية بما ينسجم مع استراتيجية وزارة العمل للابتكار ويطور الأداء المؤسسي للوزارة وسياساتها في إطار تنظيم وضبط سوق العمل والوقوف على التحديات وتذليلها لخدمة المتعاملين وفق أفضل الممارسات العالمية وبجودة عالية إلى جانب تعزيز الشراكات مع كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص. واطلع معاليه على تجهيزات مختبر الابتكار واستمع لشرح حول آلية عمل البوابة الإلكترونية للابتكار وذلك بحضور مبارك سعيد الظاهري وكيل الوزارة وحميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل وماهر العوبد الوكيل المساعد لشؤون التفتيش وسيف السويدي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات والمساندة والدكتور عمر النعيمي الوكيل المساعد لشؤون السياسات والاستراتجية ونورة المرزوقي الرئيس التنفيذي للابتكار وعدد من مديري الإدارات والموظفين.

وأثنى معالي صقر غباش على جهود مجلس الابتكار في الوزارة، موجهاً بضرورة العمل بروح الفريق الواحد في جميع المبادرات الإبداعية لتحقيق الأهداف المنشودة وبلورة ثقافة الابتكار لدى موظفي الوزارة.

ويعمل «مختبر الابتكار» على تعزيز عمليات مشاركة الموظفين في الوزارة والمتعاملين والشركاء الاستراتيجيين عبر جلسات العصف الذهني لاختيار أفضل الحلول الابتكارية والعملية المناسبة حيث تم تجهيز المختبر بأحدث النظم الإلكترونية الذكية لدعم المستخدمين إضافة إلى توفير البيئة المحفزة للابتكار والإبداع.

ويتضمن مختبر الابتكار الروبوت الذكي الذي يمكن قيادات الوزارة والمديرين من مشاركة فرق الابتكار وحضور جلسات العصف الذهني في مختبر الابتكار بالوزارة عن بعد دون الحاجة إلى الحضور شخصياً لتلك الورش والجلسات. ويحتوي الروبوت على جهاز لوحي ذكي عبارة عن شاشة عالية الوضوح تعرض فيها لبث حي ومباشر للشخص المتكلم وكاميرا عالية الدقة يمكن من خلالها للشخص المتكلم مشاهدة جميع الأشخاص المتواجدين في مختبر الابتكار.

وتم تزويد الروبوت بمكبرات صوت ومايكروفون لإتاحة المجال أمام جميع الأشخاص للتواصل وبشكل طبيعي ومباشر مع قيادات الوزارة وطرح أفكارهم ومقترحاتهم والتحدث إليهم بشكل واضح والاستماع إلى جميع المناقشات والحوارات التي تتم في تلك الورش.

روبوت

ويتم التحكم في الروبوت عن طريق الدخول إلى التطبيق الذكي بآلية سهلة ومباشرة تساعد الشخص المتحكم على تحريكه في جميع الاتجاهات.

ويمكن تحديد مستوى ارتفاع الشاشة المثبته على الروبوت عن طريق التطبيق بحيث يتم إنزال مستواها ليكون على مستوى رأس الشخص العادي في وضعية الجلوس مما يسهل عملية التواصل مع مجموعة من الأشخاص الجالسين على طاولة الاجتماع. وتم تزويد الروبوت بأجهزة استشعار وذلك لمنع اصطدامه بالأجسام المحيطة به وذلك خلال تحريك الروبوت إضافة إلى جهاز جايروسكوب متطور ودقيق للغاية يساعد الروبوت على الحفاظ على توازنه والتحرك بشكل سلس.

وتستقبل البوابة الإلكترونية للابتكار الأفكار المبتكرة من قبل موظفي الوزارة حيث يقوم بعرض كل المشاريع الابتكارية التي يتم اختيارها للتطبيق أو التي تحتاج إلى تعديل وتطوير إضافة إلى تكوين تواصل إلكترونية بين قادة الابتكار ممثلي جميع الوحدات التنظيمية على مستوى قطاعات الوزارة المختلفة.

شركاء

ويتضمن الموقع حاضنة للأفكار الابتكارية للموظفين في المرحلة الحالية وللمتعاملين وشركاء الوزارة في المرحلة المقبلة لعرض أفكارهم ومقترحاتهم للاطلاع عليها والاستفادة منها في عمليات التطوير.

من جهة أخرى تفقد معالي صقر غباش أمس سيارة التفتيش المستقبلية التي أعلنت عنها الوزارة أخيراً واستمع معاليه لشرح حول فكرة وآلية عمل السيارة قدمه خالد السعيدي رئيس قسم البنية التحتية في إدارة تقنية المعلومات صاحب الفكرة.

وأثنى معاليه على فكرة السيارة والتي تؤكد قدرة المواطنين على الابتكار والإبداع وإطلاق المبادرات الخلاقة.

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