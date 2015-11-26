سرور بن محمد والشيوخ يشهدون عرس البطين الجماعي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أقام مجلس البطين في أبوظبي عصر أمس حفل استقبال بمناسبة زفاف 14 عريساً من أبناء منطقة البطين حضره سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وحضر حفل الزفاف الجماعي سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة ومعالي أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان وعدد من الشيوخ ولفيف من أقارب وذوي العرسان وحشد من أهالي المنطقة.

وقدّم سمو الشيوخ والمدعوون التهاني والتبريكات للعرسان وأهاليهم، متمنين لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.

ورحب جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي بالشيوخ والحضور الذين شاركوا أبناءهم الأفراح في هذا العرس الجماعي الذي دأب مجلس البطين على إقامته في كل فترة بما يعكس العادات والتقاليد العربية الأصيلة ومعاني التعاون والتكاتف والتضامن بين أبناء المنطقة الواحدة، مشيراً إلى أن هذا التقليد يترسخ يوماً يعد يوم بين الأهالي ويلقى دعماً ومشاركة من قبل القيادة الحكيمة لإيمانها بالدور الذي تلعبه مجالس الأحياء في توثيق الروابط العائلية والاجتماعية وغرس الهوية الوطنية في نفوس أبنائنا.

من جانبهم عبّر العرسان وأهالي منطقة البطين عن فرحتهم بمشاركة سمو الشيوخ والمسؤولين في هذا الحفل الذي يُجسّد الترابط الاجتماعي فيما بينهم، وهو ما يعكس قوة الروابط والتلاحم بين القيادة الحكيمة وأبناء شعب دولة الإمارات. وتخلل حفل الاستقبال تقديم الأهازيج الشعبية والتراثية التي قدّمتها فرق الفنون الشعبية أمام المجلس.