وزارة التربية تطلق جائزة المعلم الإماراتي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أطلقت وزارة التربية والتعليم أول جائزة وطنية للمعلمين والمعلمات الإماراتيين، بالتعاون مع مجموعة «جيمس للتعليم»، وتعد الجائزة الأعلى قيمة في المنطقة، حيث جرى تخصيص مليون درهم للمعلم الفائز، وتتميز بكونها تلامس جوانب مهمة في شخصية المعلم وأدواره المتعددة التي يؤديها سواء في مشاركته المجتمعية أو على صعيد الأثر الذي يتركه في تحسين مستوى الطلبة الدراسي، والبصمة التي تركها في تحقيق الإنجازات على مستوى العمل.

تطوير

وتسلط الجائزة الضوء على الدور المحوري والكبير الذي يؤديه المعلم في بناء وتطوير المجتمع المحلي، ويتم منحها لأفضل معلم إماراتي وفقاً لنتائجه المتميزة في تعليم وتحسين مستوى الطلبة الدراسي، فضلاً عن التقدير الكبير الذي يحظى به في المجتمع لنشاطاته وعطاءاته المتميزة داخل وخارج الفصل الدراسي.

وأكد معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، أن مهنة التعليم من أرقى المهن وأجلها، كونها تعد حجر الزاوية الذي تتكئ عليه الدولة في تنشئة أجيال من الطلبة المتميزين تعليمياً ممن يتمتعون بالقيم الإماراتية الأصيلة، والمبدعين والمنتمين لوطنهم، المعتزين بهويتهم، والمؤمنين بقيادتهم، القادرين والمؤهلين لتحقيق نهضة تنموية عريضة تنشدها الدولة، لذا فإن هذه المهنة تعتبر رسالة وأمانة عظيمة قبل أن تكون وظيفة يمارسها الشخص.

وأوضح أن المعلم يحظى باهتمام منقطع النظير من قبل القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لافتاً إلى أن هذه الرعاية نابعة من تقدير عميق للمعلم ودوره الراسخ في بناء أجيال المستقبل، وتمكين الشباب الإماراتي ليتولوا زمام المبادرة ومواصلة مسيرة التنمية والمحافظة على المقدرات والمنجزات.

عصب التعليم

وقال إن المعلم يعد عصب التعليم، وأحد أهم مكونات المنظومة التعليمية، وبه ومعه نحقق الغاية الأساسية من التعليم، ذلك التعليم الفعال، المرتكز إلى الإبداع والتفكير التحليلي، بعيداً عن الصورة النمطية، مشيراً إلى أن المعلم هو أساس التغيير ومنبع العلم والمعرفة، فإذا كان المعلم متمكناً في مجال تخصصه، فإن ثمرة ذلك التميز تنعكس بالإيجاب على العملية التعليمية برمتها.

ولفت معاليه إلى أن هذه الجائزة تأتي في سياق تحفيز المعلم الإماراتي نحو مزيد من العمل والإبداع، والمشاركة الفعالة، والإنتاجية العالية، وتنمية نواحٍ إيجابية مهمة في شخص المعلم، فضلاً عن هدف الجائزة في تكريم المعلم المبدع في مجال عمله، والمتميز على الصعيد التعليمي عبر انعكاس مستوى تدريسه على الطلبة، ومساهمته في بلورة مفاهيم تتجاوز النطاق التعليمي إلى ما هو أوسع مدى، نحو الإنجازات الأخرى سواء في المجالات الثقافية أو الخيرية أو الاجتماعية، وقدرته على التعاطي مع عناصر المجتمع المدرسي لاسيما الطلبة عبر تشجيعهم على الدراسة، والأثر الذي يتركه في المحصلة النهائية على المستوى الدراسي لهم، وتكوين صورة مثالية عن مهنة التدريس سواء داخل أو خارج الحرم المدرسي.

وأضاف معالي حسين الحمادي، أن هذه الجائزة يؤمل لها أن تكون خطوة مهمة نحو دفع عجلة التعليم قدماً، ووضع المعلم في مكانته المستحقة، ورفده بعوامل تطوره، وتقديره سواء على الصعيد الشخصي أو المهني، حتى تستمر عطاءاته التعليمية، ويكون مثالاً يحتذى لغيره من المعلمين.

تمكين المعلم

وشدد معاليه على أن وزارة التربية مستمرة وملتزمة بتقديم الدعم لتمكين المعلم، وهي تعتبره شريكاً لها في التطوير والتغيير نحو الأفضل، وصناعة القرار التربوي، الذي يدخل في صلب مقتضيات العملية التحسينية في مجالات ومسارات التعليم، لافتاً إلى أن وزارة التربية في هذا الإطار كونت مجلساً للمعلمين تتلخص مهمته في المشاركة في اتخاذ القرار، وصياغة التخطيط، وتجويد التعليم.

من جانبه، قال صني فاركي، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس مجموعة «جيمس للتعليم»: يؤدي المعلمون دوراً مهماً وفاعلاً في التعليم، لذا جاءت الفكرة في تأسيس جائزة «المعلم الإماراتي» التي تسلط الضوء على الإنجازات المتميزة للمعلم وتأثيره الإيجابي الكبير في تحقيق ورفعة وتقدم أبناء الدولة.

توقيت

سوف يتم فتح باب الترشح للمشاركة في الجائزة أمام الراغبين من المعلمين والمعلمات في جميع مدارس مدن الدولة الحكومية والخاصة سواء تلك التابعة لوزارة التربية والتعليم أو المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم أو معاهد التكنولوجيا التطبيقية ممن يقومون حالياً بتدريس الطلبة ضمن جميع المراحل الدراسية، في الأول من ديسمبر المقبل، وسيظل الباب مفتوحاً لغاية 31 من الشهر ذاته، عبر موقع الجائزة www.innovativeteacheraward.ae.

وإثر انتهاء مهلة تقديم طلبات المشاركة في الجائزة ستتم المفاضلة بين المشاركين لاختيار أفضل 21 معلماً مرشحاً للفوز.