سلطان بن زايد يحضر أفراح العوامر في العين

حضر سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، عصر أمس، الحفل الذي أقامه عبدالله الشرقي العامري، بمناسبة زفاف نجليه سهيل عبدالله الشرقي إلى كريمة سعيد محمد بالحطم العامري، وحمد عبدالله الشرقي إلى كريمة خويتم بالقدح العامري، وذلك في قاعة الاحتفالات بمنطقة الخبيصي في مدينة العين.

كما حضر الحفل الشيخ محمد بن ركاض العامري، وعدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان قبيلة العوامر، وجمع غفير من المدعوين والأهل والأصدقاء.

وتخللت الحفل عروض تراثية وشعبية لفرقتي العيالة والحربية من التراث الإماراتي.

وقدم سمو الشيوخ سلطان بن زايد، والحضور، التهاني والتبريكات إلى العريسين ووالدهما وأقاربهما، وإلى والدي العروسين وأقاربهما، سائلين الله عز وجل أن يكلل حياتهم الزوجية بالرفاه، وأن يرزقهم الذرية الصالحة.