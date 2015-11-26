سيف بن زايد يوقّع اتفاقية »جهاز الشرطة الخليجية«

وقّع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اتفاقية «جهاز الشرطة الخليجية»، ومقره العاصمة أبوظبي، بين دولة الإمارات، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ممثلة في الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني، على هامش أعمال الاجتماع الرابع والثلاثين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول الخليج العربية، الذي عقد أمس في دولة قطر الشقيقة.

وترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وفد الدولة المشارك في أعمال الاجتماع؛ حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله العاصمة القطرية في مطار الدوحة الدولي، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري.

إشادة

وثمّن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في تصريح له جهود الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، وحسن التنظيم والحفاوة التي لقيها وفد الدولة، مشيداً سموه بالجهود الأخوية الصادقة التي تبذلها دول المجلس لترسيخ وتطوير مجالات التعاون كافة، بما يحقق المزيد من النتائج والتطلعات التي تخدم دول وشعوب المنطقة. وناقش وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم عددا من المواضيع المتعلقة بتعزيز التعاون الأمني بين دول المجلس وتوصيات اللجان الأمنية وغيرها من الموضوعات المشتركة.

وفد الدولة

وضم وفد الدولة المرافق لسموه كلاً من اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، والعميد منصور أحمد الظاهري مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر نائب رئيس المجلس القانوني بوزارة الداخلية، والعميد جمعة أحمد هامل القبيسي، وصالح محمد بن نصرة العامري سفير الإمارات لدى دولة قطر الشقيقة، وعدد من كبار ضباط وزارة الداخلية.

إضاءة

يذكر أن المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي صادق في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين التي استضافتها دولة قطر في ديسمبر عام 2014 على قرار وزراء الداخلية بدول المجلس في اجتماعهم 33 الذي عقد في دولة الكويت نوفمبر 2014م لبدء عمل جهاز الشرطة الخليجية من مقره في مدينة أبوظبي.

ويهدف هذا الجهاز الذي هو بمثابة «إنتربول خليجي»، إلى تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة الشرطية بدول المجلس وتبادل المعلومات.