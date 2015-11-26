حميد النعيمي يطلع على البرامج الابتكارية في جامعة حمدان بن محمد الذكية

اطلع صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان بحضور الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان على ما تقدمه جامعة حمدان بن محمد الذكية من برامج ومناهج تعليمية تدعم عملية التطوير والابتكار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه وفداً من الجامعة برئاسة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة وحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والمهندس سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي وعدد من كبار المسؤولين.

مهارات الموظفين

وقد حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي مراسم التوقيع على اتفاقية بين الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية في المجلس التنفيذي لإمارة عجمان وجامعة حمدان بن محمد الذكية بشأن إطلاق برنامج دبلوم الإبداع والابتكار لحكومة عجمان الذي يركز على بناء وتطوير مهارات الموظفين التنفيذيين العاملين في الدوائر الحكومية في عجمان.

وقع الاتفاقية من قبل المجلس راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي المدير التنفيذي للإدارة المركزية ومن جانب الجامعة الدكتور منصور العور مدير الجامعة.

واطلع سمو ولي عهد عجمان من خلال عرض مرئي قبل توقيع الاتفاقية على نبذة مختصرة حول برنامج دبلوم الإبداع والابتكار الذي يعتمد على بناء وتطوير مهارات الفئات التنفيذية من خلال مرورهم ببرنامج ذكي وشامل يتكون من ثلاث مراحل تشمل المرحلة الأولى اختبارات متخصصة للتنفيذيين وتتضمن على أربعة امتحانات متخصصة منها اختبار للمعرفة في مجال الإدارة والقيادة والتميز واختباران قياس نفسي متخصص والمرحلة الثانية وهي عبارة عن دبلوم مهني في الابتكار وصولاً إلى المرحلة الأخيرة وهي مشروع التخرج الذي سيتم فيه تقييم وتطوير المشاريع الابتكارية.

وتم تحديد الجدول الزمني للبرنامج على أن يبدأ في شهر ديسمبر المقبل وينتهي في مايو 2016 وستتم مرحلة تقييم المنتسبين الشهر المقبل، وابتداء من شهر يناير وعلى مدى خمسة أشهر سيخضع المنتسبون إلى دورات في تطوير المهارات القيادية في الإبداعية والابتكار ودورة في أسس ومهارات قائد القرن الـ 21 وأخرى في تحديد أولويات الابتكار بناء على الاتجاه المؤسسي ودورة ثلاثية الأبعاد في الابتكار المؤسسي وتقنيات الابتكار والتفكير الإبداعي وصولاً إلى تنفيذ المبادرات الابتكارية من خلال إدارات التغيير ومشروع تخرج المنتسبين للبرنامج.

منهاج عمل

وقال الدكتور منصور العور إن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الرئيس الأعلى للجامعة تؤكد ضرورة وضع جميع إمكانيات الجامعة وقدراتها تحت تصرف جميع الجهات الحكومية بالدولة، مشيراً إلى أن حكومة عجمان والتي يميزها مجلسها التنفيذي برئاسة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي كمؤسسة حكومية دائمة التعلم والاستفادة من كل جهود.

وأضاف إن الدبلوم الذي تطرحه جامعة حمدان بن محمد الذكية في الإبداع والابتكار تم تطويره خصيصاً لحكومة عجمان بحيث يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة.

من جانبه أوضح راشد بن جبران السويدي أن توقيع الاتفاقية يأتي تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني المبادرات الخاصة بالإبداع والابتكار ولذلك تحرص الإدارة المركزية لتنمية الموارد البشرية على تنفيذ هذه التوجيهات، مشيراً إلى أن إطلاق دبلوم الإبداع والابتكار يستهدف موظفي حكومة عجمان ويساهم في توفير الأدوات والمعارف والخبرات اللازمة لتعزيز دعوة الابتكار ليصبح منهاج عمل وأسلوباً لتطوير الأداء الوظيفي مما ينعكس على الأداء الحكومي بشكل عام.

شروط الالتحاق

حددت الاتفاقية بعض شروط الالتحاق بدبلوم الإبداع والابتكار وتشمل أن يكون من مواطني الإمارات والحاصلين على شهادة البكالوريوس كحد أدنى وخبرة عملية لا تقل عن سنتين كحد أدنى وأن يكون من الموظفين التنفيذيين في إحدى الدوائر الحكومية بعجمان وملماً إلماماً كافياً بمبادئ الحاسب الآلي والالتزام بحضور جميع الدورات التدريبية والمحاضرات وجميع الأنشطة الأخرى ذات الصلة بالبرنامج بنسبة لاتقل عن 80 في المائة والتوقيع على عقد الوفاء والتقيد بما ورد فيها والموافقة الخطية من قبل المدير العام للجهة الحكومية على ترشيح الموظف.