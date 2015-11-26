حميد النعيمي: الدولة وجهة مهمة للاستثمار الطبي

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أن دولة الإمارات أصبحت من الدول المشجعة للاستثمار في القطاعات الطبية والصحية والسياحة العلاجية، وذلك لما تقدمه من حوافز وتسهيلات وبنية تحتية خدمية وسمعتها الطيبة في هذا المجال.

وقال سموه إن ذلك يعود إلى إقبال المستثمرين على افتتاح مزيد من المستشفيات الخاصة والمراكز الصحية والمختبرات الطبية التي تلبي وتخدم احتياجات المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات عامة، وإمارة عجمان خاصة، وتعتبر منظومة طبية متكاملة.

جاء ذلك عقب افتتاح سموه مستشفى أمينة الجديد في إمارة عجمان الذي يضم كل التخصصات الطبية، ويتكون من سبعة طوابق، ويشتمل على 65 سريراً، ومن المتوقع زيادة هذا العدد إلى أكثر من 120 سريراً خلال السنوات القليلة المقبلة.

دعم

وقال صاحب السمو حاكم عجمان: «نحن في حكومة عجمان ندعم كل مبادرة وبرنامج يخدم تطوير وتنمية القطاع الطبي والصحي»، داعياً رجال الأعمال والمستثمرين من أبناء الإمارات إلى توجيه جزء من استثماراتهم إلى هذا القطاع، وإنشاء مزيد من المراكز الطبية المتخصصة والمستشفيات، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها الأطباء، والخبرات العالمية الموجودة على أرض الإمارات، والزائرة للدولة في هذا المجال، والاستعانة بها في تأهيل الأطباء المواطنين، وصقل مهاراتهم لاستيعاب الإمكانات والأجهزة الطبية الحديثة المتوافرة في تلك المراكز الطبية.

وأثنى سموه على دور القطاع الخاص في المشاركة في النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وخاصة دوره في القطاعات الصحية والعلاجية، من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تخدم الإنسان أولاً.

وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان بحكمة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ودعمها اللامحدود ومساندتها المتواصلة للقطاع الخاص والمستثمرين التي لا تدخر جهداً في سبيل تسهيل وتحفيز رجال الأعمال الإماراتيين، وغيرهم من العرب والأجانب الراغبين في تنفيذ وبناء المجمعات والمستشفيات والمراكز الطبية في مختلف إمارات الدولة.

تقنيات

واطلع صاحب السمو حاكم عجمان والحضور، عقب إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح المستشفى، خلال جولة تفقدية، على الأقسام المختلفة وما تحتويه من أجهزة حديثة تستخدم في علاج المرضى، والأساليب الحديثة في التعامل مع التقنية والتكنولوجيا المتقدمة في تشخيص المرض والإصابات المختلفة التي يتعرض لها جسم الإنسان.

واستمع سموه من المسؤولين عن المستشفى، خلال الجولة، إلى نبذة مختصرة عما يحتويه المستشفى من خدمات صحية وتخصصات تخدم المرضى، وما يقدمه من استشارات طبية دعماً لهم وتوفير العلاج، كما تجوّل سموه في الأقسام المختلفة للمستشفى، ومن بينها قسم الطوارئ وقسم العلاج الطبيعي وقسم الأنف والأذن والحنجرة وقسم طب الأسرة ومكتب التأمين الصحي والمعمل وجراحة العظام والأشعة ومركز المرأة والطفل، وما يتوافر فيها من أجهزة وتقنية حديثة متطورة.

شراكة

وأكد معالي وزير الصحة، عقب افتتاح المستشفى، حرص القيادة الرشيدة وحكومة الإمارات على أن تكون هناك شراكة استراتيجية فعالة ومؤثرة بين الحكومة والقطاع الخاص، وأن يكون القطاع الخاص شريكاً استراتيجياً يجب دعمه، وتوفير كل السبل والحوافز والتسهيلات للاستثمار بهذا القطاع الحيوي، من أجل توفير خدمات ذات مستوى عالٍ من الجودة تصب في خدمة المواطن.