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أخبار اليمن اليوم.. استئناف العمل بمطار عدن الدولى بعد توقفه

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أخبار اليمن اليوم.. استئناف العمل بمطار عدن الدولى بعد توقفه أخبار اليمن اليوم.. استئناف العمل بمطار عدن الدولى بعد توقفه
ركزت أخبار اليمن اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار اليمن اليوم، استئناف مطار عدن الدولى بجنوب اليمن، أمس الأربعاء، حركة الملاحة الجوية بعد توقف دام نحو ثمانية أشهر جراء المواجهات المسلحة، التى دارت بين الحوثيين مدعومين بقوات صالح من جهة، وقوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة أخرى.

وقال مصدر مسئول فى المطار، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن مطار عدن الدولى أصبح جاهزاً لاستقبال رحلات الطيران المدنى، وستنطلق اليوم أول رحلة للخطوط الجوية اليمنية من مطار عدن إلى مطار العاصمة الأردنية.

وأوضح المصدر، أن استئناف نشاط مطار عدن جاء بعد عملية إعادة تأهيله بدعم وإشراف من دولة الإمارات، حيث تم تأهيل الإنارة، وبعض المرافق الموجودة فى المطار مثل البرج وهنجر صيانة الطائرات والمدرج وساحة وقوف الطائرات، إلى جانب صالتى الوصول والمغادرة، وسبق أن استأنف مطار عدن الدولى حركة الملاحة الجوية فى أغسطس الماضى، لكنه سرعان ما توقف عن الحركة نتيجة عدم اكتمال عملية تأهيله.

ومن أخبار اليمن اليوم كذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن حوالى 200 ألف مدنى محاصرون بسبب المعارك فى تعز "جنوب غرب اليمن" بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين.

وحسب رئيس العمليات الإنسانية فى الأمم المتحدة ستيفان اوبراين، فإن هؤلاء المدنيين "يعيشون فى حصار وتنقصهم المياه والمواد الغذائية والأدوية"، واتهم فى بيان المتمردين الحوثيين بـ"إقفال طرق ومواصلة منع تسليم المواد الإنسانية"، التى يحتاج إليها سكان المدينة.

وفى صدد آخر من أخبار اليمن اليوم، قتل 41 مسلحاً من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح وجرح العشرات، أمس الأربعاء، فى مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز 256 كيلومترًا جنوب العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر فى المقاومة الشعبية، إن تلك الحصيلة كانت جراء المواجهات التى دارت بين الطرفين فى جبهتى الضباب وموزع غرب المدينة، وفى قصف لطيران التحالف العربى استهدف تجمعاً لهم فى منطقة الدمنة.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات أسفرت كذلك عن مقتل سبعة من قوات الجيش والمقاومة وجرح 26 آخرين، مؤكدة أن قوات الجيش والمقاومة بقيادة العميد عبد الرحمن الشمسانى استعادوا السيطرة على موقع الكسارة والتباب المحيطة به أعلى نجد قسيم فى منطقة الضباب غرب المدينة.

من جهة أخرى، قالت مصادر طبية يمنية، إن الحوثيين وقوات صالح قصفوا بالأسلحة الثقيلة أحياء ثعبات والدمغة والروضة وكلابة وعصيفرة والدحى والضباب وقرى صبر، ما أسفر عن سقوط قتيل وجرح ثمانية مدنيين.
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