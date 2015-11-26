أخبار ليبيا اليوم.. قصف جرافة محملة بالأسلحة قبالة ساحل درنة

ركزت أخبار ليبيا اليوم، على قرار مجلس الأمن القومى التونسى حول إغلاق الحدود مع ليبيا، فيما تناولت أخبار ليبيا اليوم قصف جرافة محملة بالأسلحة من قبل السلاح الجوى قبالة ساحل درنة.

كما تناولت أخبار ليبيا اليوم، قرار مجلس الأمن القومى التونسى برئاسة الرئيس الباجى قائد السبسى، الذى انعقد الأربعاء بقصر قرطاج، إغلاق الحدود مع ليبيا لمدة 15 يومًا بداية من منتصف الليلة.

وقرر المجلس متابعة أمنية دقيقة للأشخاص المشبوهين خلال مدة الطوارئ، وحجب صفحات مواقع التواصل الاجتماعى التى لها علاقة بالإرهاب، وتشديد الإجراءات الأمنية على الأشخاص العائدين من سورية، وليبيا والعراق، هذا بالإضافة إلى مراجعة وتحديث الوضعية القانونية للأجانب المقيمين بتونس، وتشديد الإجراءات على الحدود البحرية والبرية وتفعيل صندوق الطوارئ.

وأفادت أخبار ليبيا اليوم، بأن القرارات تأتى إثر التفجير الذى استهدف حافلة للحرس الرئاسى التونسى أول أمس الثلاثاء بشارع محمد الخامس بوسط العاصمة، وقتل فيه 12 من رجال الحرس الرئاسى، وجرح 20 آخرين.

فيما أبرزت أخبار ليبيا اليوم، ما أعلنه المكتب الإعلامى لقاعدة الأبرق الجوية عن قصف جرافة محملة بالأسلحة من قِبَل السلاح الجوى قبالة ساحل درنة.

وذكرت أخبار ليبيا اليوم، نفى عضو مجلس النواب المرشح لرئاسة حكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، عقد اجتماع مع أعضاء فى مجلس النواب، وكل من عضوى المجلس المقاطعين عن مصراتة فتحى باشاغا وعضو المؤتمر الوطنى العام عبد الرحمن السويحلى فى تونس، الأربعاء.